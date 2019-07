Manuela Bohm

Neuwerder (MOZ) Das diesjährige Kulturprojekt "Land(schafft)Kunst - Ein Dorf wird Galerie" endete am vorigen Wochenende. Doch am kommenden Samstag, 6. Juli, kommt Neuwerder im Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) groß raus. Im Sendeformat rbb-Kultur wird um 18.30 Uhr eine TV-Reportage gezeigt. Titel: "Ein Dorf wird Galerie".

Alle zwei Jahre findet in Neuwerder im Havelland die Biennale "Land(schafft)Kunst" statt, in diesem Sommer war es bereits die siebte. Das verträumte Kolonistendorf präsentiert dann überall in den Gärten und Scheunen die Werke verschiedener renommierter Künstler.