Roland Becker

Velten (MOZ) Im Schlussspurt haben die Veltener nochmal richtig Einfallsreichtum bewiesen. Zum Finish am 30. Juni waren im Rathaus 144 Vorschläge für den Bürgerhaushalt eingegangen. Allein in den letzten zwei Wochen vor Einsendeschluss erhöhte sich die Zahl um mehr als 50 Ideen. Ein Blick auf die Liste (einsehbar unter www.velten.de) zeigt, dass den Ofenstädtern sehr die Natur am Herzen liegt. So kamen noch Vorschläge hinzu, den See am Tonberg zu verschönern, Straßenbäume mit Wassersäcken auszustatten und die Große Promenade zu begrünen und mit Bänken auszustatten. Manche Ideen verraten durchaus Originalität. So schlägt jemand vor, dass Velten und Meißen eine Städtepartnerschaft eingehen sollten. Die Tradition von Porzellan und Öfen sei etwas Verbindendes.

"Ich bin ganz begeistert von der Anzahl und der Qualität der Ideen", sagte Veltens für den Bürgerhaushalt zuständige Wirtschaftsförderin Susanne Zamecki. Sie wird jetzt alle Vorschläge dahingehend prüfen, ob sie den Kriterien für den ersten Bürgerhaushalt standhalten. Die Veltener haben dann am Sonnabend, 26. Oktober, die Qual der Wahl. Von 10 bis 16 Uhr können sie im städtischen Kommunikationszentrum abstimmen.