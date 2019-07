Olaf Haeusner Zweiter in Ungarn

Roland Hanke

Sárvár (MOZ) Er hat es wieder getan: Olaf Haeusner vom Team H & S Motorsport ist im Carbonia Cup zum dritten Mal in dieser Saison auf das Podest gefahren. Nachseinem Doppelsieg Ende Mai auf dem Slovakia Ring holte er beim dritten Renn-Wochenende der Serie in Ungarn den zweiten Platz hinter seinem DauerrivalenWalter Forster aus dem niederbayerischen Train und vor dem Polen Adam Baczynski. Mit jetzt 55 Punkten führt der Fürsten-walder auch die Gesamtwertung in der Klasse A3 bis 3000 Kubikzentimeter vor Baczynski (50) und Forster (40) an.

Nach der Wasserschlacht in der Slowakei folgte diesmal ein Hitzerennen auf dem Pannonia Ring in der Nähe des Thermalkurortes Sárvár – eine Kleinstadt in West-Ungarn rund 1,5 Autostunden, von Wien und Graz entfernt. "Bei fast 30 Grad schon am frühen Morgen ging es für uns ins erste Zeittraining. Alles lief perfekt nach Plan", berichtet Haeusner. "Die Hitze machte aber vielen Fahrern zu schaffen. Es kam zu einigen Unfällen bis hin zum Brand eines Autos, weshalb das Rennen vorzeitig abgebrochen werden musste."

Aus dem Qualifying war Haeusner in seinem BMW M3 GT mit Startplatz 2 hervor gegangen. "Im Rennen konnte ich hinter meinem stärksten Konkurrenten Walter Forster diesen zweiten Platz sicher ins Ziel bringen", sagt sich der 53-Jährige. "Bei der großen Hitze war Walter mit seinen harten Reifen im Vorteil. Ichhatte nur die Medium-Pneus dabei, die schneller weich wurden. Aber ich freue mich über meinen dritten Podestplatz. Der Wechsel in die kleinere Klasse war richtig. Es läuft bisher ganz gut, ichhoffe natürlich, das bleibt so."

Das wird sich bereits beim nächsten Rennen am 17. Juli auf dem Motodrom im tschechischen Most zeigen. "Das Auto habe ich dafür schon vorbereitet. Ich musste das Radlager hinten rechts wechseln, weil es zu viel Spiel hatte", erklärt Haeusner. "Nun gilt es, bis dahin den Wetterbericht zu beobachten, um auch die richtigen Reifen dabei zu haben."

Beim Saisonauftakt in Most im April war Haeusner mit technischem Defekt ausgefallen.