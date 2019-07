Spannung, Staub und Stürze

Hubertus Rößler

Eisenhüttenstadt (MOZ) Spannung bis zur letzten Sekunde boten die Rennen um die Deutschen Meistertitel am Sonntagnachmittag. In wagemutiger Geschwindigkeit fuhren die insgesamt 58 Teilnehmer die Strecke neben der Skipiste am Rande der Diehloer Berge herunter und lieferten sich bei tropischer Hitze aufregende Kopf-an-Kopf-Rennen.

Im Finale der Elite-Fahrer musste sich Klaus Beige vom ausrichtenden Mountainbike- und Skisportverein Diehloer Berge gegen Benedikt Last aus Reutlingen nur knapp geschlagen geben. Der Baden-Württemberger hatte schon in der Qualifikation die schnellste Zeit vor Augen, stürzte aber wenige Meter vor dem Ziel. Schnell rappelte sich der spätere Champion wieder auf und kam mit seiner Zeit noch in den Finallauf. "Klaus war wieder ein starker Konkurrent. Die Strecke ist megageil und sehr anspruchsvoll, heute war sie allerdings ein ziemlicher Sandkasten", erklärte Benedikt Last. "Nachdem ich im Finale vorne war, bin ich im Tunnel gefahren und habe nur noch versucht, Überholmöglichkeiten zuzumachen", berichtete der 25-Jährige.

Lokalmatador Beige auf Rang 2

Klaus Beige war trotz der verpassten Meisterschaft nicht sonderlich geknickt. "Ich kenne die Strecke ja eigentlich auswendig, sie hat sich aber aufgrund der Trockenheit ständig verändert. Wo man sonst ohne nachzudenken fährt, war auf einmal ein Sandhaufen", berichtete der Eisenhüttenstädter, der mit seinen 31 Jahren schon bei den Masters hätte fahren können. "Ich wollte es noch einmal bei den Lizenzfahrern wissen. Im Finale war alles möglich, aber Benedikt hat einfach die besten Starts in Deutschland", musste Beige anerkennen.

Während er mit seiner Startnummer 2 den Vizetitel holte, sicherte sich sein Mannschaftskollege Michael Kupsch mit der 1 in der Mastersklasse passenderweise den Sieg. "Ich bin absolut zufrieden. Auf der Heimstrecke den Titel zu holen und ein offizielles Deutschland-Trikot überreicht zu bekommen, ist natürlich besonders schön. Die Rennen waren alle hart umkämpft, die Strecke war echt staubtrocken. Wir haben im letzten Jahr versucht, die Piste zu wässern, aber das bringt nichts", berichtete der 33-Jährige. Bei den nationalen Titelkämpfen vor drei Jahren, die ebenfalls in Eisenhüttenstadt ausgetragen wurden, war er noch auf Rang 15 gelandet. "Der Bund Deutscher Radfahrer ist an uns herangetreten und hat gefragt, ob wir dieses Jahr wieder die Meisterschaften austragen wollen. Denn jeder der hier war, ist von der Strecke begeistert", sagte Kupsch.

900 Kilometer Anreise

Dies konnte auch André Graf bestätigen, der aus Bad Säckingen an der Grenze zur Schweiz kommt und mit 900 Kilometern die weiteste Anreise hatte. "Für uns ist es die beste Strecke Deutschlands: Vielfältig, anspruchsvoll und sie bietet Möglichkeiten zum Überholen", sagte Graf. Auch Titelverteidiger Ingo Kaufmann aus Heidenheim, der dieses Jahr auf Rang 4 landete, lobte: "Die Piste müsste aus unserer Sicht nur woanders stehen, die Anreise ist schon echt weit. Aber dass man mit dem Skilift wieder hochfahren kann, ist echt einmalig."

Bei den Damen setzte sich die 21-jährige Raphaela Richter souverän gegen die Konkurrenz durch. "Ich bin zum ersten Mal hier und echt begeistert", sagte die Bayreutherin, die auch schon mehrere Titel im Downhill gewinnen konnte. Einen ernsteren Zwischenfall gab es allerdings auch: Mareike Böhm aus Darmstadt verhakte sich mit einer Konkurrentin mit dem Lenker und stürzte. Mit Verdacht auf gebrochene Handgelenke wurde sie in das nahegelegene Krankenhaus gebracht, die Rennen wurden für längere Zeit unterbrochen. "Das war ein kleiner Schock, danach war meine Motivation ziemlich im Eimer und ich bin nur noch auf Sicherheit gefahren", sagte Raphaela Richter.

"Das kann man leider bei diesem Sport nicht immer ausschließen. Aber ansonsten sind wir sehr zufrieden mit der Veranstaltung", sagte Jens Beige, Vorsitzender des MSV. "Trotz der Hitze war der Zuschauerzuspruch gut. Und unsere vielen Helfer haben wieder eine großartige Leistung vollbracht."

Lobende Worte gab es auch von Verbandsseite. "Die Organisation war topp, das Team vor Ort war sehr motiviert. Die Strecke ist einer Deutschen Meisterschaft absolut würdig und wir würden hier gerne wieder einen Wettkampf austragen", erklärte Ingo-Sven Linke vom BDR. Schon für das kommende Jahr plant der MSV Diehloer Berge ein Rennen mit internationaler Beteiligung.