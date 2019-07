Victorias neue Lust am Fußball

Udo Plate

Seelow (MOZ) Die Landesmeisterschaft Brandenburg gewonnen – die nunmehr wieder als Oberliga-Fußballer daherkommenden Seelower blicken sehr zufrieden auf die Brandenburgliga 2018/2019 zurück. Die Serie krönten die Victorianer am letzten Spieltag mit einem 3:1-Erfolg im Kreisduell beim starken Aufsteiger Blau-Weiß Petershagen-Eggersdorf.

Mit so einem positiven Abschneiden war nicht zu rechnen. Vor einem Jahr der sang- und klanglose Abstieg aus der Oberliga Nord, der auch in der nun abgelaufenen Saison zumindest in der Hinrunde noch lange nachhallte. "Den Abstieg aus den Köpfen der Spieler zu bekommen, ihnen neues Selbstvertrauen einflößen, das war die mit Abstand wichtigste Aufgaben in der Vorbereitung", sagt Flaig im Nachgang. Als sei dieses Unterfangen nicht bereits anspruchsvoll genug, mussten der Trainer und neue Teammanager Jens Gundlach unter erschwerten Bedingungen die Aufgabe Branden-burgliga angehen. Mit Florian Matthäs, Rafal Lopusiewicz, Piotr Simbieda, Ronaldo Melo Cavalcante, Allan Santos Feliciano, Max Nürbchen, Igor Berlinski, Marcel Glöck und Tobias Fiebig kehrten gleich acht Spieler dem Kreisstadtklub den Rücken. Dafür kamen lediglich der erfahrene 38-jährige lettische Torsteher Pavels Dorosevs und Piotr Rymar, ansonsten fanden junge Akteure wie Toni Labes und Theo Hahn den Weg zur Victoria. Ergo hatte Flaig weniger Integrations- als in erster Linie Motivationsarbeit zu leisten. "Die Verunsicherung war bei der Mannschaft zu Saisonbeginn noch mächtig zu spüren. Die gehemmten Auftritte zogen sich wie ein roter Faden durch Hinserie. Nach sieben Spieltagen hatten wir lediglich erst zehn Punkte gesammelt. Zumindest konnten bis zur Winterpause vermeiden in den Abstiegssog zu geraten. Mit25 Zählern mit elf Punkten Rückstand auf Herbstmeister Einheit Bernau, war natürlich bei uns keine Rede von Meisterschaft und Aufstieg. Das Wichtigste war, dass wir stets Ruhe behalten haben", so Flaig im Rückblick.

Wolbaums Rückkehr wichtig

Nach der Winterpause, in der mit dem Offensivakteur Mariusz Wolbaum ein ganz wichtiges Puzzleteil zu den Seelowern zurückkehrte, folgte eine kleine Serie mit zwei Siegen und zwei Unentschieden, bevor es am20. Spieltag vor heimischer mit der 0:5-Schlappe gegen den MSV Neuruppin eine richtige Klatsche setzte. "Das war aber der Knackpunkt in der Saison" sagt Vereinschef Roland Bienwald und Flaig bestätigt: "Danach hat die Mannschaft die Kurve gekriegt."

Fortan blieben die Victorianer ungeschlagen und feierten Triumphe wie den 3:1-Auswärtserfolg beim Herbstmeister Einheit Bernau. Im letzten Saisondrittel standen aus zehn Partien maximale 30 Punkte sowie 37:6 Toren auf der Habenseite. "Mit solch einer Ausbeute habe ich nicht wirklich gerechnet. Die Serie wurde immer beeindruckender und fast schon unheimlich", meint Klubchef Roland Bienwald. "Ich bin wahrlich kein Pessimist, aber ich hatte gedacht, dass eine Platzierung zwischen Rang acht und vier herausspringen würde. Dass es letztlich die Meisterschaft wurde, ist ein überragendes Ergebnis".

Unheimliche Siegesserie

Die Victoria ist vor allem in der Rückrunde zu einer echten Einheit gewachsen. "Die vielen Charaktere haben sich super gefunden", lobt Flaig. Gundlach ergänzt: "Die Jungs hatten einfach neue Lust auf Fußball. Das war in jedem Spiel zu merken." Seine Elf sieht er noch nicht am Ende angekommen. "Sie muss jetzt den nächsten Schritt machen. Wir arbeiten daran und müssen spielerisch besser werden. Jetzt aber genießen wir die kurze Pause, um dann das Abenteuer Oberliga ein zweites Mal in Angriff zu nehmen. Fehlen werden jedoch der zuletzt überragende Spielgestalter Marcel Georgi, der mit dem Abwehrakteur Sebastian Lawrenz zum 1. FC Frankfurt wechselt.