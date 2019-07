Udo Plate

Strausberg (MOZ) Mit Martin Kemter, Yannick Mastalerz, Niclas Wittur, Leon Barlage, Kenan Günaydin und Dominik Tuchtenhagen verlässt nicht weniger als ein halbes Dutzend Spieler den Fußball-Oberligisten FC Strausberg. Während es Wittur zum Studium in die USA zieht, kicken Dominik Tuchtenhagen und Leon Barlage künftig bei Berlinligist Eintracht Mahlsdorf. Kenan Günaydin heuert beim Liga-Konkurrenten Tasmania Berlin an. Yannick Mastalerz wird das Trikot von Sparta Lichtenberg tragen. Angreifer Martin Kemter, der in der abgelaufenen Spielzeit sechs Treffer erzielte, hat seinen Vertrag mit den Strausbergern ebenfalls nicht verlängert. Die Verabschiedung nahm Vereins-Chef Marko Zabel vor.

Für den aktuellen Kader mit17 Spielern bat Christof Reimann am Montag erstmals zum Training für die kommende Saison. Bereits am Mittwochabend gibt es im Sport- und Erholungspark das erste Vorbereitungsspiel gegen den Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde. Anpfiff der Partie ist um 19 Uhr. Am Sonntag gibt es erneut im SEP einen Test gegen die Spandauer Kicker aus der Berlinliga (12 Uhr). Am 20. Juli ist Brandenburgligist Einheit Bernau zu Gast.