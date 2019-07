Matthias Henke

Zernikow Mit seiner Meinung zum Klimawandel schwimmt der Zernikower Reinhold Harder gegen den Strom. Eine durch Kohlendioxid verursachte Erderwärmung finde nicht statt, der Treibhauseffekt sei wissenschaftlich nicht nachweisbar und dass nachts vielerorts die Sterne kaum mehr zu sehen sind, liege nicht an einer "Lichtverschmutzung", sondern an dem, was Harder zufolge auch für die beobachtete Erderwärmung tatsächlich verantwortlich sei: von Flugzeugen in der Luft versprühte Aerosole ,Stichwort: "Chemtrails".

Seit Mai versucht Harder, nun auch die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass Gegenteiliges nur "Propaganda" sei. Fast seinen kompletten Gartenzaun hat der Architekt mit entsprechenden Plakaten behängt. Tabellen und Grafiken sollen seinen Standpunkt untermauern. Doch das Interesse sei bislang "spärlich", wie er einräumt. Zwei Leute hätten sich mal etwas ausführlicher eingelesen.