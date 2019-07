Fehlstart macht Hoffnung auf Podest zunichte

Johannes Gohlke

Contwig Nachdem das Schülerteam des TTC Finow Eberswalde Ende Mai in Bremen den Norddeutschen Meistertitel erkämpft hatte, durfte es an diesem Wochenende in Contwig, das in der Pfalz liegt, bei der Deutschen Mannschaftsmeisterschaft starten. Dort erhoffte sich das von Claudia Petereit, Ingo Postler und Johannes Gohlke betreute Team eine kleine Chance auf die Bronzemedaille.

Vorentscheidung zum Auftakt

Bereits das Auftaktspiel sollte eine Art Vorentscheidung um den Halbfinaleinzug werden. Gegen den TSG Sulzbach gab es einen 0:2-Fehlstart in den Doppeln, der in den acht folgenden Einzeln nicht kompensiert werden konnte. Immerhin ein 5:5-Unentschieden erkämpfte sich das TTC-Team nach über zwei Stunden Spielzeit. Nach einem Sieg und einer Niederlage stand man punktgleich mit Sulzbach auf dem zweiten Platz. Doch durch die um ein Spiel schlechtere Spieldifferenz mussten die Finower mit Platz drei in der Gruppe vorliebnehmen.

Die Enttäuschung über den hauchdünn verpassten Halbfinaleinzug war beim TTC Schülerquartett natürlich groß, doch am nächsten Morgen ging es mit neuer Motivation in den Kampf um die Plätze fünf bis acht. Nach einem knappen 6:4-Sieg über den SuS Rechtsupweg mussten Matti Klein, Louis Bath, Johannes Bernitz und Nils Postler im letzten Match des Turniers nochmal die Stärke ihrer Gegner anerkennen. Mit 2:6 ging das enge Spiel gegen den SC Staig verloren, was den sechsten Platz in der Endabrechnung bedeutete.

Gegner waren fokussierter

"Wir hatten mit dem Gewinn der Bronzemedaille geliebäugelt, doch letztendlich mussten wir anerkennen, dass andere Teams einen Tick stärker und auch fokussierter auf den Erfolg waren", meinte nach dem Turnier TTC-Betreuer Gohlke.