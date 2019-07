Auf den richtigen Takt kommt es an

Carola Voigt

Angermünde/Prenzlau (MOZ) Zwei der drei Regatten zum 3. Drachenboot-Cup der Uckermark sind in Templin und Prenzlau absolviert worden. Hier starteten jeweils neun Mannschaften. Nun findet am 10. August das Finale auf dem Wolletzsee bei Angermünde statt.

Das Anmeldeportal für den dritten Wettkampf um den Gesamtsieg ist bereits geöffnet (www.drachenbootcup.de). Im letzten Jahr waren hier 22 Bootsbesatzungen am Start. Das es am Ende eine Titel-Teilung geben würde, ahnte anfangs noch niemand, doch in der Endabrechnung hatte der Sieger der ersten Auflage, die Ruderrekken, und auch die Entsorger (beide aus Prenzlau) die gleiche Platzziffer 7 aus drei Rennen. Deshalb verweilte der Siegerpokal für je ein halbes Jahr bei den beiden Teams.

Bei der diesjährigen Auftaktregatta in Templin sicherten sich die Ruderrekken im A-Finale in 51,080 sek über 200 Meter den Tagessieg, gefolgt von den Entsorgern (52,830) und Kinderstübchen (53,670). Somit hatten die beiden Titelträger den ersten Schritt der Mission Titelverteidigung getan. Auch im 1000-Meter-Verfolgungsrennen lagen die Ruderrekken mit 4:59,50 min an der Spitze. Dahinter platzierte sich Kinderstübchen (5:18,35) und die Entsorger (5:23,75).

Kinderstübchen mausert sich

In Prenzlau gab es vor Kurzem bei der zweiten Regatta ein erneutes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den drei Teams. Dieses Mal triumphierte das Kinderstübchen auf dem 200-Meter-Kurs. Die Besatzung überquerte nach 59,122 sek die Ziellinie. In der gleichen Sekunde fuhren auch die Ruderrekken (59,468) und die Entsorger (59,989) ein. Auf dem 1000-Meter-Kanten behaupteten sich wieder die 18 Ruderrekken plus Steuermann (5:31,148). Danach platzierten sich Kinderstübchen (5:56,992) und die Wohnbaupiranhas aus Prenzlau (5:58,024), erst dann kamen die Entsorger ins Ziel (5:59,085).

Bisher haben also die Ruderrekken beste Chancen bei der Abschlussregatta in Angermünde am 10. August, den Wanderpokal zu gewinnen – aber Vorsicht, abgerechnet wird zum Schluss.

Für die Freizeitmannschaften wie zum Beispiel Stiftung Wadentest – mit Handballern des HCA besetzt – oder X-Treme Drachen, Dobbi Dolphins oder Die Camper ist es nach wie vor nur ein Fun-Wettkampf. Sie wollen Spaß haben und starten deshalb auch nur hier auf dem Wolletzsee.

Veranstalter des Cups ist der Drachenbootverein Prenzlau, der in Zusammenarbeit mit dem hiesigen Verein X-Treme Uckermark die Wolletzsee-Regatta ausrichtet. Anmeldungen werden wieder für die 200 und 1000 Meter entgegengenommen. Diese sollten bis zum 5. August erfolgen. Im Standardboot Mixed paddeln18 Leute, davon mindestens sechs Frauen. Die Boote, Paddel und der Steuermann werden gestellt. Der erste Start soll um 10 Uhr erfolgen. Die Startgebühr beträgt150 Euro pro Team.