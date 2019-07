Trauer um einen zuverlässigen Sportsmann

OGA

Mühlenbecker Land (MOZ) Die Gemeinde Mühlenbecker Land nimmt Abschied von ihrem Einwohner Dirk Eule. Der Schildower ist am 11. Juni nach schwerer Krankheit im Alter von 58 Jahren gestorben, teilte Birgit Rathmann für die Verwaltung mit.

"Dirk Eule war Sportsmann mit Leib und Seele", heißt es im Nachruf der Gemeinde. Seit 2001 leitete er die SG Schildow, die er 1996 selbst gemeinsam mit Gleichgesinnten gegründet hatte. Der Familienvater stand immer aktiv in der ersten Reihe und war bis zuletzt voll im Einsatz für seinen Verein. Er kümmerte sich um finanzielle Belange wie Fördermittel, und ebenso um alles Organisatorische von Sportveranstaltungen bis Hallenzeiten. Immer hatte er ein offenes Ohr für die Nöte und Ängste sowie die Freuden anderer. Für seine Verdienste wurde Dirk Eule im Juni 2018 zur Premiere des Turnmusicals mit der offiziellen Ehrenmedaille des Bürgermeisters ausgezeichnet.

Wegen seiner herzlichen und fröhlichen Art und seinem tatkräftigen Auftreten war Dirk Eule in der Gemeinde und in der SG Schildow überaus beliebt. Er wird dort vermisst werden und in guter Erinnerung behalten.red