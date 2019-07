Eine Musikerin, drei Harfen

Matthias Henke

Neuglobsow Nach dem Auftakt des "Stechliner Konzertsommers" mit zwei Konzerten in der Menzer Kirche folgen nun vier Konzerte in der Kirche von Neuglobsow. Das mit Violine und Harfe geplante Konzert am Sonnabend, 6. Juli, musste aber eine programmatische Änderung erfahren, da der Geiger leider kurzfristig erkrankte. So freuen sich die Veranstalter, dass Anna Maria Fitzenreiter bereit ist, ein Solo-Harfenkonzert zu spielen. Die Harfenistin stellt in Neuglobsow ihr neuestes Soloprogramm erstmals der Öffentlichkeit vor. Sie wird auf drei verschiedenen Harfen spielen: Auf einer Böhmischen Hakenharfe, auf einer Keltischen Harfe und auf einer Konzertharfe. Das Repertoire umfasst Musik vom Mittelalter bis zur Gegenwart. Es werden unter anderem Werke von Johann Pachelbel, Benjamin Britten, Astor Piazolla und Bernard Andrès erklingen. Spannend wird es, wenn Anna Maria Fitzenreiter ab 19 Uhr ihre drei Harfen dem Publikum erklärt. Das Konzert beginnt dann um 19.30 Uhr und wird zirka eine Stunde dauern, so dass alle, die danach noch das Klavierkonzert mit Robert Herrmann im Stechlinsee-Center ab 21 Uhr hören wollen, ausreichend Zeit haben, dorthin zu gelangen.