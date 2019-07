Da hilft nur Platz machen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Sobald es an unser Zuhause geht, wird es heikel. Das behagliche Heim ist ein Sehnsuchtsort in unsicheren Zeiten.

Und der Weg nach Hause wohl eines der größten Abenteuer des Lebens. So fragte schon Novalis in seinem "Heinrich von Ofterdingen: "Wo gehn wir denn hin?" Und gab folgende Antwort: "Immer nach Hause." Vielleicht auch wegen solcher romantischer Gefühlsaufwallungen sind die Debatten um steigende Mieten in den vergangenen Monaten hochgekocht, manchmal unabhängig von den realen Entwicklungen vor Ort. In anderen Worten: Die Sache ist hochemotional, da besteht absoluter Stammtisch-Alarm.

Doch auch der Glaube an vermeintlich verlässliche Rahmen wie den kommunalen Wohnungsbau wird nicht immer belohnt. Bereits 1972 hat die englische Band Genesis sich in dem Song "Get ’Em Out By Friday" in fast prophetischer Weise mit dem Tun von skrupellosen Investoren einer kommunalen Wohnsiedlung auseinandergesetzt. "Treibe sie bis zum Freitag raus", so lautet der Auftrag der Eigentümer an ihre Mitarbeiter; gemeint sind natürlich die Mieter. Die dystopische Geschichte endet mit einem Erlass, demzufolge nur noch Mieter bis zu einer Körpergröße von vier Fuß (ca. 1,22 Meter) erlaubt sind, damit sich die Bewohner enger stapeln lassen. Eine Behörde für genetische Kontrollen wacht über die Einhaltung der Norm.

Was wiederum passieren kann, wenn Hauseigentümer die Mieten über Jahrzehnte nicht anheben dürfen, sehen Reisende im Zentrum von Lissabon: Dort hatte der Diktator Salazar einst angesichts einer konjunkturellen Dauerflaute die Mieten eingefroren, um die Massen ruhigzustellen. Die Folge: ein Investitionsstau. Bis heute sind viele der historischen Bauten im Stadtzentrum in einem Zustand des Verfalls, zum Teil unrettbar.

Jetzt ist aber erst einmal Sommer und die meisten Mieter halten sich ohnehin überwiegend nicht in ihren vier Wänden auf. Vielleicht lässt sich das Modell Sommerferien in den Zeiten des Klimawandels auf den Rest des Jahres ausweiten. Auf der "Fusion" im Mecklenburgischen haben gerade 70.000 Festivalbesucher vier Tage lang auf engstem Raum in Zelten gelebt. Freiwillig und ganz ohne Genkontrollen. Echtes Heimatgefühl lässt sich ohnehin nicht durch behaglichen Wohnraum allein herstellen. Niemand hat das so gut erkannt wie Rainer Maria Rilke: "Das ist die Sehnsucht: wohnen im Gewoge und keine Heimat haben in der Zeit." Der kollektive Ausnahmezustand – vielleicht kann dies die Wohnraumkrise lösen.