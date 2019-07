Wustrauer Dampfersteg soll wieder nutzbar werden

Siegmar Trenkler

Wustrau (MOZ) In dem Streit um den Dampfersteg in Wustrau zeichnet sich eine Lösung für die Neuruppiner Fahrgastschiffe ab.

Seit 2017 hielten Dampfer nicht mehr in dem Zietendorf, weil die Anlegestelle von einem Insolvenzverwalter an den Geschäftsmann Arnd Heymann verkauft worden war. Die von ihm verlangten finanziellen Konditionen konnte der Bürgerbahnhof Neuruppin, bei dem die Fahrgastschifffahrt angegliedert ist, aber nicht erfüllen. Unklar blieb derweil auch, ob Heymann den Steg überhaupt rechtskräftig erworben hatte – bis zum März dieses Jahres, als das Landgericht in der Sache zu einem Urteil kam.

Der Steg gehörte nach Auffassung von Richterin Elaine Behnke der Gemeinde Fehrbellin. Heymann hatte zwar Widerspruch dagegen eingelegt und die Anlegestelle weiter als Liegeplatz für sein Hausboot genutzt. Doch damit soll nun Schluss sein. Bevor Heymanns Boot aber zwangsgeräumt werden darf, muss laut dem Gerichtsurteil eine Sicherheitsleistung von 17 500 Euro hinterlegt werden. Dazu haben sich nun die Gemeinde Fehrbellin, das Wustrauer Brandenburg-Preußen Museum und der Bürgerbahnhof bereit erklärt. "Wir stehen in den Startlöchern", bestätigte Bürgerbahnhof-Geschäftsführer Carsten Bennesch auf RA-Nachfrage. "Wir warten nur noch auf das Okay der Gemeinde Fehrbellin." Derzeit wird dort noch auf ein Schreiben des Rechtsanwalts gewartet. Sobald dieses vorliegt, kann das Hausboot geräumt werden.

"Dann werden wir den Steg sichten", so Bennesch zu den nächsten Schritten. Sollte der Zustand es ohne Weiteres ermöglichen, könnten umgehend wieder Dampfer Wustrau ansteuern. "Das ist für unsere Gäste ein schönes Angebot." Inwieweit dann auch neue Angebote der Fahrgastschifffahrt hinzukommen werden, konnte er nicht sagen. "Uns geht es wirklich erst einmal nur darum, im Fontanejahr den Touristen den Halt in Wustrau anbieten zu können. Es war nicht schön, immer nur vorbeizufahren und sie vertrösten zu müssen."