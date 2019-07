Bäckerei Plentz expandiert weiter

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Eigentlich wollte Bäcker- und Konditormeister Karl-Dietmar Plentz mit seinem Schwantener Traditionsunternehmen nicht weiter expandieren. Drei Filialen betreibt er bereits in Oranienburg, zwei davon in der Kernstadt, eine im Globus-Baumarkt in Germendorf und weitere in Velten und Kremmen. Nun wird im Juli noch eine vierte in der Kreisstadt dazukommen, und zwar im Vorverkaufsbereich von Kaufland im Oranienpark.

"Kaufland wollte gern einen regionalen Bäcker in seiner modernisierten Filiale haben. Deshalb wurden wir angefragt", sagt Karl-Dietmar Plentz. Die Entscheidung habe man sich nicht leicht gemacht. Er allein hätte sicher nicht mehr eingewilligt, zumal nachdem er vor ein paar Jahren gesundheitlich einen Schlag vor den Bug bekommen habe, sagt der 52-Jährige. "Aber unser Unternehmen befindet sich gerade im Generationswechsel", ergänzt Plentz und freut sich, dass es mit der Unternehmensnachfolge keine Probleme gibt. Seine Kinder seien der Meinung gewesen, dass man sich eine solche Chance nicht entgehen lassen sollte, sagt der gebürtige Oranienburger.

Im Oranienpark hat Kaufland unterdessen schon einen Teil des Umbaus im Vorverkaufsbereich abgeschlossen. Dort, wo die Bäckerei und Konditorei Plentz in wenigen Wochen ihre Filiale eröffnen wird, versperren noch Wände das Umbaugeschehen. Vorher befanden sich auf der rechten Seite des Eingangsbereichs ein Blumenladen und ein Schuhgeschäft. Beide Flächen werden für die Bäckerei und Konditorei mit Caféhaus-Betrieb umgebaut.

"Wie es bei uns üblich ist, erhält jede Filiale ein besonderes, charakteristisches Aussehen", sagt KarlDietmar Plentz. Details wolle er aber noch nicht verraten. "Ich bin ja auch nicht der Bauverantwortliche", räumt er ein. Diese Aufgabe habe zum Glück sein Schwiegersohn Ralph Keidel übernommen.

Karl-Dietmar Plentz ist sich aber sicher, dass alle Kunden, die den Kaufland-Bereich im Oranienpark ab Ende Juli betreten, vom Duft frischen Brotes und frischer Backwaren und einer anregenden Kaffeenote empfangen werden. Einen großen Vorteil habe der Standort außerdem. Denn einen Mangel an Parkplätzen gebe es dort ja nicht. Dieses Problem existiere jedoch in der Bernauer Straße und den umliegenden Nebenstraßen, hatte Plentz unlängst beim Innenstadttreff bemängelt. Weil es für Kunden, die mit dem Auto kommen, praktisch unmöglich sei, an der Bernauer Straße einen Parkplatz zu finden, habe es in seiner Filiale an der Ecke Mittelstraße tatsächlich Umsatzeinbußen gegeben, sagt der Seniorchef des Familienunternehmens.