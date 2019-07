Ohne Staat geht es nicht

Berlin (NBR) Der teils schwindelerregende Mietenanstieg in deutschen Großstädten hat eine Annahme bestätigt: Der freie Markt ist kein Sozialprogramm.

Wer grundlegende Bedürfnisse des Menschen wie das Wohnen dem Spiel der Märkte aussetzt, hat über kurz oder lang mit Problemen zu kämpfen. Es ist daher für den gesellschaftlichen Frieden unerlässlich, dass der Staat Halte­linien einzieht und sich für Extremfälle Spielräume freihält. Auch bei den Mieten.

Die Baulandkommission der Bundesregierung hat nun Vorschläge erarbeitet, die dem Anstieg der Grundstückspreise Einhalt gebieten und den Bau bezahlbarer Wohnungen fördern sollen. In der akuten Mietenkrise wird das allerdings wegen des langen Vorlaufs für Bauvorhaben wenig helfen. Kein Wunder, dass Städte wie Berlin sich nicht anders zu helfen wissen als mit einem Mieten­deckel.

Das absehbare Problem der Kommission liegt aber auch in der Unklarheit, wie rasch die Regierung zur Halbzeit der Legislaturperiode die Vorschläge in Gesetzesform gießen kann, damit sie überhaupt jemals in Kraft treten. Viel zu oft sind Kommissionsvorschläge in Schubladen verschwunden.