Der Wukensee im Barnim

MOZ

Biesenthal Der Wukensee breitet sich in der Landschaft bei Biesenthal aus. Am 1. August werden die Arbeiten für die Sanierung des Rundwegs beginnen. Wie die Amtsverwaltung Biesenthal-Barnim mitteilte, werden sie sechs Wochen in Anspruch nehmen. Für den ersten Wukensee-Triathlon – er findet am 22. September statt – werde es daher keine Probleme geben. Der Wettkampf im Schwimmen, Radfahren und Laufen soll neben dem beliebten Liepnitzsee-Triathlon zu einem weiteren sportlichen Höhepunkt im Barnim werden. Am oberen Bildrand ist das Strandbad zu sehen. Dort wird es auch einen Mini-Triathlon für Kinder geben. Der Wukensee ist bis zu 15 Metern tief und erstreckt sich über etwa 26 Hektar .