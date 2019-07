Baustelle bringt Busse aus dem Takt

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Für viele Hennigsdorfer fungiert der 824er-Bus wie eine Stadtlinie. Vom Krankenhaus, von der Marwitzer oder der Fontanestraße aus sind der Postplatz und damit der S-Bahn-Anschluss nach Berlin schnell erreichbar. In der Theorie. Die Praxis sieht oft anders aus.

Das hat der Hennigsdorfer Marzel Niemann schon oft erfahren. Er nutzt die Linie häufig von der Marwitzer Straße, um zum Bahnhof zu kommen. "Der Bus ist ständig zu spät. Fünf Minuten sind ja okay. Aber er hat oft bis zu zwölf Minuten Verspätung." Da laut Fahrplan am Bahnhof zehn Minuten Zeit für den Umstieg vom Bus zur Bahn bleiben, ist diese bei fünf Minuten Verzögerung noch gut zu erreichen. Ab acht Minuten wird es kritisch.

Auch der Chef der Oberhavel Verkehrsgesellschaft (OVG) ist mit der Situation unzufrieden. "Die Problematik macht mich richtig wütend", schimpft Klaus-Peter Fischer. Er meint damit die zahlreichen und immer wieder neuen Baustellen, die jeden Fahrplan durcheinanderwirbeln würden. "Seit zwei, drei Jahren bekommen wir keinen ordentlichen Fahrplan mehr hin. Kaum steht der, bekommen wir wenige Wochen später eine Info über eine neue Baustelle", erläutert er das Problem. Aktuell sind es zum Beispiel zwischen Oranienburg und Velten die Einengung auf der Überführung der B96 vor Germendorf und die Baustellenampel an der Veltener Autobahnbrücke. Ein Test am frühen Montagabend verlief trotz der Baustellen reibungslos. Allerdings fand die Fahrt außerhalb des Berufsverkehrs und in der Ferienzeit statt.

Marzel Niemann vermutet, dass sich der Bus die Verspätungen nicht immer erst auf der Fahrt einfängt. "Ich habe es auch schon erlebt, dass der Bus am Oranienburger Bahnhof 58 abfahren sollte, aber erst sechs Minuten später kam." Ohne jeden Fall im Detail zu kennen, verweist Fischer darauf, dass die vielen Baustellen Auswirkungen auf den gesamten OVG-Fahrplan haben. Eine Entwarnung könne er nicht geben. "Der öffentliche Personennahverkehr ist an der Belastungsgrenze." Das betreffe im Berliner Ballungsraum sowohl die Straße als auch die Schiene. "Unter diesen Umständen kann ich den ÖPNV nicht im Takt halten", resümiert OVG-Chef Klaus-Peter Fischer.