Erinnerungen ans Werken

Berlin (MOZ) Die Einführung des Werkunterrichts an Berliner Grundschulen könnte aus Sicht des FDP-Politikers Sebastian Czaja dazu beitragen, den Stellenwert des Handwerks zu verbessern.

Älteren Lesern unserer Zeitung dürfte bei dieser Idee ein Schmunzeln übers Gesicht huschen. Denn das Bearbeiten von Holz, Metall oder Kunststoff mit Hämmern, Sägen und Feilen – kurz gesagt also Werken – war in der DDR ein reguläres Schulfach. Von der ersten bis zur sechsten Klasse.

Ab Klasse sieben wurde es vom Unterrichtstag in der Produktion abgelöst, bei dem Schüler Einblicke in den Arbeitsalltag erhielten. Was freilich bei manchem oder mancher auch zum Entschluss führte, es später lieber mit einem Studium zu probieren, um sich "nicht die Hände schmutzig zu machen". Wer sich nicht frühzeitig entscheiden konnte, für den oder die gab es noch die Berufsausbildung mit Abitur. Auch über deren Wiederbelebung wird ja hierzulande seit Kurzem wieder nachgedacht.

Doch unabhängig von aller fernen DDR-Vergangenheit: Den Kindern schon in der Schule stärker zu vermitteln, wie man sein Leben mit praktischer Arbeit gestalten kann, das wäre einfach nur vernünftig.