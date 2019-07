103 Vorschläge eingegangen

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Genau drei Wochen nach der Wahl des Brandenburger Landtages werden die Eberswalder erneut zur Abstimmung gerufen. Am 22. September geht es aber nicht um Personal, sondern um Penunzen. Um Kröten statt Köpfe. Die Eberswalder entscheiden über die Verteilung der finanziellen Mittel für das Bürgerbudget 2020. Genau 103 Vorschläge sind fristgemäß im Rathaus eingegangen. Der letzte am Sonntag 55 Minuten vor Mitternacht. Die Palette der Ideen reicht von Sitzmöglichkeiten in der Stadt über die Wiederöffnung des Ratskellers oder einen Open-Air-Kino bis hin zu freiem WLAN in Eberswalde. Über die Sommerferien prüfen nun die Fachämter all die Bewerbungen auf ihre Zulässigkeit hin, so Kämmerer Sven Siebert zum weiteren Procedere. Unter anderem werden Machbarkeit, Zuständigkeit und Kosten beleuchtet. Jene Wünsche, die die Kriterien erfüllen, werden dann veröffentlicht. Für die Begünstigten gilt wie immer eine dreijährige Sperrfrist. Mit dem "Tag der Entscheidung" am 22. September fallen dann im Familiengarten die Würfel. Abstimmungsberechtigt sind Eberswalder bereits ab 14 Jahren.