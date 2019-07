Keine Pflicht zur Offenbarung

Nadja Voigt

Wriezen (MOZ) Bei einem Bürgerforum gerieten jüngst in der Diskussion Teilnehmer aneinander und warfen sich gegenseitig vor, als Gemeindevertreter "nur ihre eigenen Interessen" zu vertreten oder vertreten zu haben. Zu dem Sachverhalt, der immer wieder mal Thema ist, sagt Amtsdirektor Karsten Birkholz, dass es bestimmte Fälle der Inkompatibilität gibt. Etwa, wenn Personen aufgrund ihrer Verwaltungstätigkeit in der Gemeindevertretung kein Mandat bekleiden dürfen. Demnach dürfe er als Amtsdirektor beispielsweise keiner der Gemeindevertretungen der amtsangehörigen Gemeinden angehören.

Kommunalverfassung regelt

"Meines Wissens nimmt die Kommunalverfassung noch an einer Stelle Bezug auf den beruflichen Hintergrund eines Gemeindevertreters. Und zwar dann, wenn er seinen Beruf und andere ehrenamtliche oder vergütete Tätigkeiten mitzuteilen hat. Dies soll geschehen, soweit es für die Ausübung des Mandats von Bedeutung sein kann", so der Verwaltungschef aus Wriezen. "Hierdurch soll Transparenz hergestellt werden, wer unter welchen Umständen Entscheidungen trifft."

Die Zugehörigkeit zu einer Berufsgruppe oder die Wahrnehmung ehrenamtlicher oder weiterer vergüteter Tätigkeiten beschränke die Wählbarkeit also nicht, zieht Karsten Birkholz als Resümee. Dies spiele erst im Rahmen der eigentlichen Arbeit in der jeweiligen Gemeindevertretung eine Rolle, wenn es um speziellen Sachverstand oder etwaige Mitwirkungsverbote gehe. "Offenbarungspflichten, warum sich jemand zur Wahl stellt, sehe ich übrigens nicht: Das Mandat ist frei. Also auch ein Gemeindevertreter kann nach seiner freien Überzeugung entscheiden und diesbezüglich auch in Anspruch nehmen, die Gründe für eine Entscheidung zu benennen oder eben für sich zu behalten."