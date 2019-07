Abstufung von ungeliebten Landesstraßen

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Brandenburgs Verkehrsministerin Kathrin Schneider hält an ihrem Vorhaben fest, künftig 132 Kilometer Landesstraßen in der Uckermark abzustufen und an den Kreis sowie an die betreffenden Kommunen zu übertragen. Sie wären dann nicht mehr in Bewirtschaftung des Landes. Die betreffenden Strecken liegen zum großen Teil im Altkreis Angermünde und würden nicht mehr die Bedeutung einer Landesstraße haben. Das hat schon vor Jahren eine Überprüfung ergeben.

Die Ministerin spricht sich für eine Paketlösung aus. Die sieht vor, alle infrage kommenden Abschnitte im Zusammenhang zu klären und dann nach einer Finanzierung für die Sanierung zu suchen. So müsse nicht über jeden Durchlass einzeln diskutiert werden. Ein Teil der Straßen befindet sich in gutem Zustand, andere sind sanierungsbedürftig. Das Land stellt eine hohe Förderung in Aussicht.

Ihre Stabsstelle arbeite derzeit an dem Projekt und führe Gespräche mit allen Landkreisen, um eine Einigung zu erreichen. Der Vorteil einer solchen Variante: Dringend notwendige Sanierungen würden nicht wie jetzt auf die lange Bank geschoben und könnten schneller ausgeführt werden, weil das Geld zur Verfügung steht und der Kreis die Planungen in Auftrag geben kann.

Europäische Fördermittel

Bisher hat sich die Uckermark gegen die Übernahme von Landesstraßen gewehrt, weil es ohnehin schon rund 380 Kilometer Kreisstraßen gibt, die auch in der jährlichen Bewirtschaftung viel Geld kosten. Gerade dieser Punkt ist bis jetzt nicht geklärt. Landrätin Karina Dörk ist momentan nicht abgeneigt, Verhandlungen mit dem Land zu führen, will aber die Kostenfrage vorher klären. "Dem Bürger ist es am Ende egal, wem die Straße vor seiner Haustür gehört. Hauptsache, sie ist in gutem Zustand." Gemeinsam mit der Ministerin setzte sie am Dienstag den symbolischen ersten Spatenstich für die seit 21 Jahren verhandelte und immer wieder aufgeschobene Sanierung der alten Betonstraße in der Ortsdurchfahrt Milmersdorf. Hier hat sich der Landkreis stark gemacht, europäische Fördermittel zu bekommen. Von den 755 000 Euro Gesamtkosten für eine neue Asphaltstrecke auf der rund 600 Meter langen Piste muss das Land nun lediglich 112 000 dazuzahlen. Brandenburg hat in dieser Legislaturperiode die Mittel für den Straßenbau erheblich erhöht und ein 100-Millionen-Programm für Ortsdurchfahrten aufgelegt.

Die Sanierung in Milmersdorf ist schon wegen der Verkehrsverbindung zwischen Angermünde und Templin wichtig. Der jetzige Abschnitt schließt sich an den bereits fertiggestellten Bau eines neuen Kreisverkehrs am Kreuzungspunkt zweier Landesstraßen an. Die Arbeiten sollen bis Dezember beendet sein. Parallel laufen derzeit Arbeiten an der L 24 zwischen Suckow und Gerswalde zur Deckenerneuerung.