Steven und Maik Frühauf zum 1. FC Frankfurt

Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Der knapp am Oberliga-Aufstieg gescheiterte Fußball Brandenburgligist 1. FC Frankfurt rüstet weiter auf. Die Zwillinge Steven und Maik Frühauf wechseln von Landesligist Dynamo Eisenhüttenstadt an die Oder. Nach den beiden von Victoria Seelow gekommenen Marcel Georgi und Sebastian Lawrenz sind sie bereits Neuzugang 3 und 4.

"In Frankfurt haben wir die Chance, höherklassigen Fußball zu spielen und uns sportlich weiterzuentwickeln", erklärte das Brüderpaar zu seinen Ambitionen. Frankfurts Vorstandsmitlgied André Wolff sagte zu der Doppelverpflichtung: "Stevens Torhunger und die strategischen Fähigkeiten von Maik – in der kommenden Saison werden wir beides brauchen, um unsere sportlichen Ziele zu erreichen."

Stammspieler in der Landesliga

Die Brüder gehörten in der abgelaufenen Saison zum Stammpersonal in Eisenhüttenstadt. Während Steven 27 von 30 möglichen Einsätzen im Dynamo-Trikot absolvierte, verpasste Maik keine einzige Spielminute. Zusammen erzielten die beiden 21-Jährigen 25 der 71 Tore des FSV und waren damit maßgeblich am 6. Platz der Dynamos beteiligt.

Sie sind in Frankfurt keine Unbekannten, spielten bis vor drei Jahren beim 1. FCF im Nachwuchs unter anderem in der A-Junioren-Regionalliga. Maik Frühauf hatte 2016 sogar zwei Einsätze bei den 1. Herren in der Oberliga.

Unterdessen stehen die ersten Vorbereitungsspiele der Frankfurter fest: Am 13. Juli geht es daheim gegen den Regionalligisten FSV Union Fürstenwalde, am 27. Juli (jeweils 14 Uhr) kommt die U 19 des SV Babelsberg 03 zum Test an die Oder.