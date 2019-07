Schlechtes Zeugnis für Schulbusse

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Überfüllte Busse, Ankunft knapp vor Unterrichtsbeginn – der Kita- und Grundschulbeirat stellt dem Schulbusverkehr kein gutes Zeugnis aus. Eine nicht repräsentative Umfrage unter Eltern und Kindern in Fürstenwalde hätte ergeben, so dessen Vorsitzender Jan Giesau, dass gerade kleine Kinder den öffentlichen Personennahverkehr nicht nutzen, aufgrund ungenügender Infrastruktur auch nicht aufs Fahrrad umsteigen, und deshalb vom Elterntaxi zur Schule chauffiert würden.

"Was ökologisch, ökonomisch und für die Verkehrsinfrastruktur der Stadt ein Desaster ist", kritisierte der Beirat schon im März und regte an, einen Runden Tisch zum Thema zu initiieren. Beim Busverkehr Oder-Spree habe man dazu schon vorgesprochen, so Giesau. Dort sei man offen für Gespräche. Weitere Teilnehmer sollten Vertreter aus Politik und Verwaltung von Stadt und Landkreis sowie der Schulen und Elternschaft sein.

Mit Ferienbeginn ist der Beirat diesem Ziel näher gekommen: Die Fraktionen Die Linke, BFZ und Grüne stellten sich hinter das Projekt und formulierten einen gemeinsamen Antrag, der in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung einstimmig beschlossen wurde. Demnach wird die Verwaltung mit der Einberufung eines Runden Tisches beauftragt, um den Schulbusverkehr zu verbessern. Hierzu, heißt es in dem Antrag, sollten Schulbus-Kapazität und Fahrpläne regelmäßig überprüft und gegebenenfalls angepasst werden.