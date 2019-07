MOZ

Erkner (MOZ) Zum sommerlichen Krimi-Vergnügen wird am Sonnabend in den Garten des Hauptmann-Museums eingeladen. Das Berliner Kriminaltheater zeigt ab 18 Uhr "Zwei wie Bonnie und Clyde".

Die heißen in dieser Inszenierung Mannie und Chantal und glänzen mit Einfalt. Dabei wollen die Möchtegern-Bankräuber doch in Las Vegas heiraten, und für die Rente an der Copacabana soll das Geld, das sie noch nicht haben, auch reichen. Der Eintritt kostet sieben Euro.