Michael Jordan zum sechsten Mal Vereins-Champion

Carola Voigt

Schwedt (Ulrich Neumann) Zur 14. Meisterschaft der Trapschützen standen 17 Teilnehmer, davon drei Gäste, an der Linie. Es wurden zweimal 25 Scheiben beschossen und mit 47 von maximal 50 Treffern konnte Michael Jordan zum sechsten Mal als Vereinsmeister gekürt werden. Platz 2 belegte Marko Heyne mit 42 Treffern.

Als einzige Dame der Gilde startete Mandy Deszpot. Sie kam auf 28 Treffer. In der Klasse Herren I war nur ein Schütze mit Sven Paperlein am Start. Er erreichte 31 Treffer. Herren-II-Sieger als Einzelkämpfer war Steffen Deszpot (38). Hier erreichte Frank Thomas von einem Gastverein 43 Treffer. Bei den Herren III, Jahrgang 59 bis 68, errang Michael Jordan den Vereinsmeistertitel vor Marko Heyne (42) und Jochen Müller (37). Ab dem Jahrgang 58 und älter (Herren IV) siegte Klaus Radloff mit 39 Treffern vor Franz Mach (35) und Ulrich Neumann (33). Ein großes Dankeschön geht an Jürgen Ex, der trotz der großer Hitze die Aufsicht führte. Nun bereiten sich die Trapschützen auf den Oderpokal am 20. Juli in Schwedt vor.

Auch auf Landesebene aktiv

Bei der Landesmeisterschaft Trap in Frankfurt (Oder) erreichte der Schwedter Marco Heyne mit 99 von 150 möglichen Treffern einen respektablen sechsten Platz in der Klasse Herren III. Der Unterschied zu den hiesigen Wettkämpfen in Schwedt mit zwei oder drei Durchgängen auf je 25 Scheiben liegt darin dass beim Landeschampionat an zwei Tagen fünfmal auf 25 Scheiben geschossen wird. Auch Jochen Müller schlug sich bei den Herren III achtbar. Seine 81 Treffer brachten ihn auf Platz 12. Mit einem dritten Starter hätten die Schwedter durchaus eine Chance auf eine Teammedaille haben können.

Großkaliber-Schützen im Einsatz

Die Großkaliberschützen mit dem freien Karabiner hatten bei ihrer Vereinsmeisterschaft drei Schuss Probe und zehn Schuss für die Wertung abzugeben. Die besten Ergebnisse erreichten Steffen Böhme und Ralf Hausschild. Eine Überraschung servierte Nico Großmann. Sein Kunststück, welches bisher noch niemand vollbracht hatte, war das zweimalige Durchschießen der Seilzuganlage. Dies wurde mit einer Schützenschnur der besonderen Art gewürdigt. Die Schützenschnur wurde eben aus dem zerschossenen Seilzugmaterial gefertigt, worüber er sich freute.