Elke Kögler

Birkenwerder (MOZ) Ein Dachstuhl hat am Dienstagnachmittag in Birkenwerder gebrannt. Das Feuer brach in einem Mehrfamilienhauses in der Sacco-Vanzetti-Straße aus. Feuerwehrleute aus Hohen Neuendorf und Birkenwerder sowie Polizisten und Rettungskräfte waren laut Zeugen vor Ort im Einsatz.