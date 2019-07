Saufen bis zum Untergang

René Wernitz

Rathenow (MOZ) Mitteleuropa, Mitte des 17. Jahrhunderts: Durch den Westfälischen Frieden von 1648 war der Dreißigjährige Krieg beendet. Rathenow hatte noch etwa 40 Einwohner. Bis 1740 war die Zahl in beachtlicher Weise auf 3.820 gestiegen. Die Zahlen finden sich in der Geschichte der Stadt auf www.rathenow.de. Die Bürgerschaft dürfte also schon in den 27 Jahren nach Kriegsende wieder enorm gewachsen sein. Kern und Herz der Havelkommune war das Gebiet der heutigen Altstadt. Im Mai 1675 wuchs dort die Furcht vor den Schweden.

Die Truppen des skandinavischen Königreichs, das durch Schwedisch-Pommern zu Lande an Brandenburg-Preußen grenzte, waren im Winter 1674/75 ins Kurfürstentum eingefallen. Im Mai setzten sie ihre Operation fort und erreichten Anfang Juni die westliche Havellinie. Die Brückenstädte wurden besetzt. Die Schweden lagen in Brandenburg an der Havel, Havelberg und Rathenow. Nächstes Kriegsziel war Magdeburg. Es sah nicht gut aus für den Kurfürsten, der einige Monate zuvor mit dem Hauptkontingent seines Heeres rund 350 Kilometer südlich im unterfränkischen Schweinfurt sein Winterquartier bezogen hatte. Brandenburg-Preußen befand sich auf Seiten der Holländer im Krieg mit Frankreich. Die Schweden waren Verbündete des französischen Königs und setzten mit ihrem Einfall im Kurfürstentum die Brandenburger mächtig unter Druck.

Die Ereignisse jähren sich 2019 zum 344. Mal. Die Rathenower Schwedentage am kommenden Samstag und Sonntag erinnern daran, wie durch Verkettung günstiger Umstände der Kurfürst als Sieger aus dem Krieg mit Schweden hervorgegangen war. Denn es grenzt geradezu an ein militärisches Wunder, dass Friedrich Wilhelm seine Truppen von Schweinfurt aus bis an die Havel bei Rathenow führen konnte - von den Schweden unbemerkt!

Laut Angaben von Christoph Samuel Wagener in seinen 1803 erschienenen "Denkwürdigkeiten der churmärkischen Stadt Rathenow" war die Havelkommune bis zum 8. Juni 1675 von schwedischer Besatzung verschont geblieben. Wagener beschreibt Fress- und Trinklust der Schweden. Gleich nach Beginn der Besatzung mussten 200 Tonnen Bier und 40.000 Pfund Brot von Rathenow geliefert werden. "Ein so vortrefflicher Trunk, als das berühmte Rathenowsche Bier, war ihnen, nach ihrer eigenen Versicherung, in der Mark noch nicht vorgekommen", so Wagener. Die Braupfannen wurden nicht mehr kalt. "Dazu brateten sie ganze Ochsen auf öffentlicher Straße", wie es auch in den "Denkwürdigkeiten" steht.

Saufen bis zum Untergang: Der übermäßige Alkoholkonsum an der Unteren Havel sollte den Gang der Weltgeschichte beeinflussen. Denn sich in trügerischer Sicherheit wiegend - nichts ahnend ob der brandenburgischen Streitmacht, die am anderen Havelufer zum Sturmangriff bereit war - ließen sich die Schweden sogar zielgerichtet abfüllen. Die Besatzer sollten mehr trinken, "als deren töricht Hirn verträgt. Wem’s fehlt an Bier und Branntwein - dessen genug hab ich herein gebracht auf meinen Wagen."

So steht es im dramatischen Gedicht "Die Heimkehr des großen Kurfürsten", das Friedrich de la Motte Fouqué 1813 verfasst hatte. Der da auf seinen Wagen "Ladung auf Ladung" in die Stadt gebracht hatte, war der damalige havelländische Landrat Jacob Friedrich von Briest. Die Angaben in Fouqués Gedicht decken sich diesbezüglich mit denen in Wageners "Denkwürdigkeiten".

Volltrunkene Besatzer trafen auf entschlossene Brandenburger, die in der Nacht zum 15. Juni 1675 in Rathenow eingeritten waren. Laut dem heutige gültigen gregorianischen Kalender war das am 25. Juni. Drei Tage später wurden die Schweden, die sich von der Havellinie zurück gezogen hatten, bei Fehrbellin vernichtend besiegt. Der Juni 1675 markiert in gewisser Weise den Anfang vom Ende der schwedischen Supermacht.

In Imperatorpose steht der Sieger von Rathenow auf dem Schleusenplatz. Allerdings hatte Friedrich Wilhelm das aus Sandstein gefertigte Denkmal nicht selbst in Auftrag gegeben. Es entstand erst mehr als 60 Jahre nach der Befreiung Rathenows. Da war aus dem Kurfürstentum Brandenburg-Preußen längst das Königreich Preußen hervorgegangen. Friedrich Wilhelm (1620-1688) wurde seit seinem Sieg bei Fehrbellin, den der Überraschungscoup von Rathenow erst möglich gemacht hatte, als der Große Kurfürst bezeichnet.