Schaufenster für Hütte: Erste Details zum Stadtfest

Hauptact: Culcha Candela – hier bei einem früheren Auftritt in Berlin – sind in Eisenhüttenstadt dabei.

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt Eisenhüttenstadt hat bekanntlich viele Eisen im Feuer." Unter diesem Slogan präsentiert Artecom ein Programmhighlight des diesjährigen Stadtfestes. Vor zehn Jahren ging dieses Motto schon einmal durch die Medien. Damals hatte eine Werbeagentur eine neue Kommunikationsstrategie für die Stahlstadt erarbeitet und auf der Internetseite der Stadt hieß es dann: "Hütte hat viele Eisen im Feuer." Die Veranstaltungsagentur, die nach etwa zehn Jahren Pause beim Stadtfest, wieder an Bord ist, hat dies nun aufgegriffen, um für das sogenannte Heimatpanorama zu werben, das es erstmals auf der Stadtfestmeile geben wird. Vier große LED-Wände im Kreuzungsbereich Beeskower Straße/Werkstraße werden dort zu einer Art Stadtschaufenster. Ein Hingucker, der auch Besuchern zeigen soll, was in Eisenhüttenstadt alles los ist.

"Das Fest soll digitaler werden", sagt Roberto Rivera Carlson, Geschäftsführer der Artecom Veranstaltungs GmbH & Co. KG aus Berlin. Doch das, was am Dienstag bei der Pressekonferenz im Rathaus vor allem mit Spannung erwartet wird, sind die Namen der Künstler. Die können sich sehen lassen: Nach dem Lichterzug am Freitag werden Lexy & K-Paul für Stimmung sorgen. Am Sonnabend sind Culcha Candela auf der Hauptbühne zu erleben und am Sonntag spielen Bell, Book + Candle sowie Keimzeit. Für alle Generationen dürfte etwas dabei sein. Das ganz detaillierte Programm wird derzeit noch zusammengestellt.

Fest steht, dass sich die "Architektur des Stadtfestes", wie Rivera sie nennt, ändert. Die Hauptbühne wandert zurück, steht wieder neben dem Busbahnhof. Dort sei mehr Platz für Besucher, sagt der Artecom-Chef. Und den brauche man. Die kleine Bühne wird am Ende der Lindenallee platziert. Der legendäre Goldene Löwe, ein Tanzzelt, ist zurück an der Werkstraße.

Die Lasershow bleibt

Ein Riesenrad werde es definitiv nicht geben, dafür aber ein anderes hohes Fahrgeschäft, versichert Rivera und fügt hinzu, dass es sich bei den Fahrgeschäften um ein sehr ausgewogenes, familientaugliches Angebot handeln werde. Das Kinderland werden Besucher wiederfinden, genau wie den Hütte-Treff, das große Zelt von ArcelorMittal, in dem es wieder zahlreiche Angebote geben wird – auch die Werkstouren wurden erneut ins Programm aufgenommen. Die Gala der Region findet statt, ebenso die beliebte Lasershow.

Bürgermeister Frank Balzer bedankt sich bei den bislang 56 Unternehmen und Privatpersonen, die das Fest finanziell unterstützen. Rivera betont, dass die fünf Hauptsponsoren ArcelorMittal, die Gebäudewirtschaft, die Sparkasse, die Stadtwerke und die VEO die Party in überdimensionalem Maße unterstützen würden. Manche Sponsoren hätten das Budget verdoppelt, sodass man eine gute Basis habe. Laut Balzer gibt die Stadt 60.000 Euro, dies sei aber nur ein Sechstel der Summe, die man benötige. Mit dem Kauf eines blinkenden Stadtfest-Armbandes kann jeder das Fest mitfinanzieren. Der Vorverkauf laufe sehr gut.