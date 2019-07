Schulen werden in den Ferien renoviert

Jörg Kühl

Beeskow (MOZ) Eine der größten Ferienbaustellen in der Region ist die Grund- und Oberschule in Storkow, genannt auch "Europaschule". Dort wird in den Sommerferien der mittlere Teil des H-förmigen Schulgebäudes aufgestockt. Bisher waren die obersten Stockwerke der Eckbauwerke nicht miteinander verbunden, dies wird sich nach dem Umbau ändern, so Sabine Merschin von der Europaschule. Auch ein Personenaufzug wird an das Schulgebäude außen angebaut. Somit wird die Schule in weiten Teilen barrierefrei erschlossen. Eine Wand wird energetisch saniert, Malerarbeiten im Schulgebäude ausgeführt. Auch das Außengelände ist eine "Ferienbaustelle": Hier entsteht eine Kletterspinne.

Zwischenbau aufgestockt

In Beeskow gibt es an der Grundschule an der Stadtmauer Renovierungsbedarf. Größtes Vorhaben ist die Erneuerung des Dachs des Turnhallen-Anbaus, der die Umkleiden und Sanitärräume enthält, teilt Sebastian Jänisch, Mitarbeiter für Hochbau in der Stadtverwaltung, mit. Im eigentlichen Schulgebäude finden Malerarbeiten statt, hier und da wird der Fußbodenbelag erneuert. Kurz nach Beginn der Sommerferien war auch der neue Spielplatz fertig geworden. Am 24. Juni hat der TÜV die neuen Geräte und den sturzdämpfenden Untergrund abgenommen. Die Fontane-Grundschule in Beeskow ist nach dem zwei Jahre währenden Umbau jetzt runderneuert und bedarf laut dem städtischen Bauaufseher Jochen Nagel in den Ferien keinerlei Zuwendung.

Auch die Schulen, die baulich von der Kreisverwaltung Oder-Spree betreut werden, nutzen die Ferien für notwendige Arbeiten, wie Kreissprecher Mario Behnke mitteilt. In der Albert-Schweitzer-Oberschule Beeskow wird im Haus 1 (Altbau) das alte vorhandene Physikkabinett komplett erneuert, einschließlich Maler- und Bodenbelagsarbeiten. Aus Gründen des Wetterschutzes erhält der Haupteingang des Hauses 1 ein Vordach.

Aufzug für Europaschule

Auch am Rouanet-Gymnasium, unmittelbar vor der Sommerferien als der langjährige Rektor Klaus-Jürgen Teichert verabschiedet, und seine Nachfolgerin Ariane Haß begrüßt wurde, finden Arbeiten statt. Im 1.OG des Hauses 1 (Hauptschulgebäude) wird der Verwaltungsbereich malermäßig instandgesetzt. Außerdem wird im 1. OG in den Klassenräumen und im Verwaltungsbereich die alte Deckenbeleuchtung gegen LED-Beleuchtung ausgetauscht. Im Außenbereich werden diverse Erd-, Pflaster- und Sanierungsarbeiten durchgeführt. Im Haus 4, der ehemaligen Remise, wird der Fußbodenbelag erneuert sowie sämtliche Außentüren und -tore aufgearbeitet. In der Musikschule Beeskow werden das Treppenhaus und die Flure malermäßig renoviert, alle Zimmertüren erhalten einen frischen Anstrich.

Die Grundschule in Friedland erhält in 14 Tagen einen neuen Eingang. Der neue hat breitere Türen und entspricht so den Brandschutzvorschriften, teilt der Sachgebietsleiter Bau in der Friedländer Stadtverwaltung, Andreas Schulz, mit. Die neue Tür ersetzt die alte, die noch aus der Bauzeit der Schule in den 70er Jahren stammt. Weitere Renovierungsarbeiten seien erst in den Herbstferien geplant. Dazu zählen Malerarbeiten und "normale Instandsetzung".

In der Gemeinde Tauche finden Ferienarbeiten an beiden Grundschulen statt. In der Ludwig-Leichhardt-Grundschule in Tauche wird derzeit ein Klassenraum saniert und mit Schallschutzdecke ausgestattet. In Lindenberg sind Bauarbeiter dabei, den Parkettboden der Turnhalle zu sanieren. Am Ende wird der Boden abgeschliffen, ausgebessert und neu lackiert sein, teilt der Bauamtsleiter der Gemeinde Tauche, Tobias Kasparick, mit. Zuletzt müssen die Markierungen aufgemalt werden.

Die Schule des Friedens in Görzig bleibt in den Sommerferien von Bauarbeiten verschont. "Dieses Mal herrscht bei uns Ruhe!", meint die zuständige Sachbearbeiterin in der Gemeindeverwaltung von Rietz-Neuendorf, Brigitte Schulze.

Physikkabinett komplett neu

Für die Schulen des Amts Lieberose/Oberspreewald, ist ein ganzes Maßnahmenbündel vorgesehen, wie die zuständige Amtsleiterin Annette Joppich, mitteilt. Größter Brocken ist die Modernisierung eines Fachkabinetts an der Ludwig-Leichhardt-Oberschule in Goyatz. Hier wird ein großer Raum, in dem künftig Physik und Chemie unterrichtet werden, komplett neu eingerichtet. Dabei werden auch die Grundrisse der Räume verändert, Stemmarbeiten sind notwendig. Die Grundschule in Lieberose ist von Bauarbeiten in den Ferien dieses Mal verschont. Hier ist erst vor Kurzem, vor dem 110-jährigen Schuljubiläum, die Aula renoviert worden.