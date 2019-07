Nachdenken übers Sterben

Doris Steinkraus

Neutrebbin (MOZ) Was wollen Sie unbedingt noch tun, ehe Sie sterben? Eine sehr provokante Frage. Wer beschäftigt sich im Alltag schon mit dem Thema Sterben? Erst recht nicht, wenn er – schon rein altersmäßig – noch gar nicht "dran" ist. Doch der Tod ist nicht ausschließlich Sache der Alten. Krankheit, Unfall, manchmal auch Selbstzerstörung, können sehr wohl ein Leben früher beenden. Und auch für Senioren gilt, dass sie durchaus Wünsche und Träume haben, die sie sich auf Erden noch erfüllen wollen.

Beim 1. Oderbruchtag in Neutrebbin lud eine große Tafel nahe des kirchlichen Gemeindehauses ein, darüber nachzudenken, was man unbedingt getan haben will, ehe man die Welt verlässt. Alte und Junge waren eingeladen, kurz inne zu halten und über ihre Sterblichkeit nachzudenken, ihre Träume, Sehnsüchte, Wünsche und Vorstellungen auf einer Wand sichtbar zu machen, aufzuschreiben. "Bevor ich sterbe, möchte ich ... meine Goldene Hochzeit feiern; … meine Schmiede aufbauen; ... mich mit meinem Kind versöhnen! oder ... Perfekt englisch lernen", standen da als ganz persönliche Vorhaben. Mit dem Infostand und besagter Umfrage-Tafel beendete der Ambulante Palliativ- und Hospizdienst des Kreises eine ganze Woche. Sie stand unter dem Motto "Das Leben ist endlich – lasst uns drüber reden". Haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter luden nicht nur in Neutrebbin, sondern auch bei anderen Veranstaltungen in Märkisch-Oderland zu Gesprächen und Diskussionen ein. "Ziel ist solcher Aktionen ist das Schaffen eines Raumes, der es ermöglicht, miteinander über Themen von Verlust, Trennung und Tod ins Gespräch zu kommen", so Isabell Friedrich vom Dienst.

Kinder und das Thema Verlust

Die Perspektive von Kindern sei in dieser Hospizwoche besonderer Themenschwerpunkt gewesen. In der Lesung des Jugendbuches "Asmarom und die Superhelden" mit der Autorin Susanne Ospelkaus kamen Kinder verschiedener Herkunft und verschiedenen Alters zu Wort. Mit Ehrlichkeit und Klarheit wurden Grenzsituationen abenteuerlich und spannend, aber auch mit beeindruckender Natürlichkeit beschrieben, ebenso die Wichtigkeit von Beziehung und Freundschaft.

Bei der Vorstellung im Alten Kino in Letschin ging es um Geschwister von schwer erkrankten Kindern. "In Frauke Lodders Dokumentation konnte man die Lebenserfahrungen, Probleme, aber auch besonderen Kompetenzen der Geschwister auf beeindruckende Weise erleben", so Isabell Friedrich. Dies sei ein Thema, das noch immer kaum öffentlich wahrgenommen wird.

Ambulanter Hospizdienst: Klosterstraße 9a Strausberg und www.diakonie.ols.de, Kontakt per Mail unter info-hospiz-mol@diakonie-ols.de