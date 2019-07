Turmdiplom jetzt auch als digitale Tour

MOZ

Bad Freienwalde (MOZ) Das Bad Freienwalder Turmdiplom zählt bereits seit Jahren zu den beliebten Angeboten in der Kurstadt. Jetzt kann es ganz zeitgemäß mit Unterstützung des eigenen Smartphones absolviert werden. Ermöglicht wird dies durch die Einführung von "Activoo", einer GPS-basierten Erlebnis- und Aktivitäts-App für Android und iOS. Wanderer können sich das kleine Programm vor ihrer Tour kostenlos von den bekannten Plattformen herunterladen. Mit diesem Schritt wollen die Bad Freienwalder Touristiker Zielgruppen neu und anders erreichen – nicht zuletzt Familien mit ihren Kindern. Denn neben der Bewegung an der frischen Luft, können sie themenspezifische Quizfragen lösen. "Das Smartphone ist immer dabei – Wandern wird cool!", heißt es.b

Bisher wurde Wanderern der Besuch an jeder der vier Stationen mit einem Stempel bestätigt. Das war nur zu den Öffnungszeiten der Türme an Feiertagen und Wochenenden möglich. Mit der neuen App "Activoo" sind die Besucher nicht mehr an diese Zeiten gebunden. Erreichen sie mit ihrem Smartphone den Turm-Bereich, erhalten sie automatisch einen digitalen Stempel und jeweils 50 Punkte gutgeschrieben. Zudem können sie unterwegs durch das Lösen kleiner Aufgaben weitere Punkte sammeln. Für die Vorlage der vier digitalen Stempel und mindestens 200 Punkten wird in der Tourist-Information von Bad Freienwalde dann das Turm­diplom ausgedruckt. red