Waldbrandschutz mit Lücken

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Der Löschwasserbrunnen im Revier Buchte des Fürstenwalder Stadtforsts ist rund 20 Jahre alt. Die geforderten 800 Liter Wasser pro Minute liefert er. In der Waldbrandschutzkarte des Landes taucht er aber nicht auf. Und das ist nicht der einzige Fehler.

"Die Karte ist noch so was von unvollständig", ärgert sich Stadtforstdirektor Thomas Weber. Wege, die für Lkw befahrbar sind, seien als solche nicht gekennzeichnet. Wege, über die normale Lkw nicht rollen können, seien aber dafür ausgewiesen. "Dabei sind solche Informationen doch elementar für Einsatzkräfte", betont Weber.

Angesicht der vielen Waldbrände, ist das Thema brandaktuell. Doch die Karte ist nicht das einzige Ärgernis. Ein anderes sind die Genehmigungsverfahren für den Ausbau von Wegen aus dem Waldschutzplan. Für ein zwei Kilometer langes Teilstück im Revier Buchte beginnen nächste Woche die Arbeiten. Auf dreieinhalb Meter Breite soll die Sandpiste, über die der VW Amarok des Forstdirektors jetzt rumpelt, ausgebaut werden. Auf eine Tragschicht aus Betonrecycling kommt Natursteinschotter. 80 000 Euro kostet das, 70 000 Euro fließen als EU-Fördermittel.

Wegebau zunächst abgelehnt

Der Weg zum Ausbau war steinig. Am 23. Januar stellte Weber den Antrag; am 15 März teilte die Untere Naturschutzbehörde (UNB) des Kreises mit, dass eine "Eingriffsgenehmigung" nicht in Aussicht gestellt werde. Der Bau würde gemäß Bundesnaturschutzgesetz einen "erheblichen und nachhaltigen Eingriff in Natur und Landschaft" darstellen. Da er im Landschaftsschutzgebiet, nah am Wehr "Große Tränke" und der Müggelspree liege, habe er eine besondere Bedeutung für Erholungssuchende. Der Forstdirektor ließ nicht locker – am 29. Mai erging dann die Genehmigung.

"Wir stoßen bei der UNB immer wieder auf Unverständnis", ärgert sich Weber, der auch Vorsitzender des Waldbesitzerverbandes Brandenburg ist. Darum habe er Minister Jörg Vogelsänger einen Brief mit der Bitte geschickt, den Wegebau zum Waldbrandschutz zum "privilegierten Projekt" zu erklären.

Die bessere Abstimmung mit den Landkreisen ist auch im Zehn-Punkte-Plan zur Waldbrandvorbeugung erfasst, den die Obere Forstbehörde im Mai präsentierte. Die Überprüfung des Waldbrandschutzplanes ebenfalls. Speziell soll nach "weißen Flecken" bei Löschwasserentnahmestellen gesucht werden.

Brunnenbau im Stadtforst

Damit ergibt sich für Weber das nächste Problem. Denn: 650 000 Hektar Wald sind in Privatbesitz. Für einige Eigner sei es schwer, in Vorleistung zu gehen, um Brunnen bauen zu lassen. Im Schnitt entstünden Kosten von 28 000 Euro. Im Stadtforst will Weber zwei weitere Brunnen bauen lassen. Und auch der ausgebaute Weg durch das Revier Buchte soll 2020 um weitere zwei Kilometer wachsen, damit sich ein durchgängiger Ring ergibt.

"Solche Wege sind für das Heranbringen von Löschwasser dringend erforderlich", betont Fürstenwaldes Feuerwehrchef Jörn Müller. Wenn 16 bis 18 Tonnen schwere Löschfahrzeuge über Sandpisten holpern, "ist der Waldboden irgendwann so kaputt, dass selbst geländefähige Fahrzeuge nicht mehr durch kommen", erklärt er. Die Stadt habe solche zwar im Bestand, doch gelte es beim Kauf stets abzuwägen. "Wir sind auch für die Autobahn und für Industrieanlagen zuständig", sagt Müller. Und da müssten die Wagen mehr Technik an Bord haben, als dies bei geländegängigen Fahrzeugen der Fall ist.

Die Naturschutzbehörde wiederum regt an, "zukünftig mehr über geländegängige Fahrzeuge nachzudenken", teilt Kreissprecher Mario Behnke in einer Stellungnahme zum Genehmigungsverfahren mit. Ausgebaute Waldwege würden trotz des Waldfahrverbots einen zunehmenden Verkehr in die Wälder bringen und somit die Waldbrandgefahr erhöhen. Da im Waldschutzplan naturschutzrelevante Informationen fehlen würden, habe die Behörde dargelegt, dass alle Anträge gemäß des Naturschutzrechts einzelfallbezogen geprüft werden. Bei ausreichender Datenlage geschehe dies zeitnah.