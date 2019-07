Abstecher auf den Straussee

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Decksmann Jürgen Flemming lädt zur Schifffahrt auf den Straussee ein. Nachdem der Juni kochend heiß war, sind die Temperaturen seit Anfang Juli deutlich angenehmer, um mit Schiffsführer Martin Rinast auf der "Annemarie" in See zu stechen. Decksmann Flemming kann ihn bald unterstützen, demnächst macht er selbst seinen Schiffsführerschein. Die Anlegestelle des Fahrgastschiffes befindet sich am Fichteplatz – am Anleger neben der Fähre –, wo es auch Parkmöglichkeiten gibt. Da im Juli und August der Montag als Fahrtag dazukommt, legt das Schiff nun täglich um 10.45 Uhr, 12.15, 13.45, 15.15, 16.45 und 18.15 Uhr ab. Fahrten außer der Reihe sind auf Anfrage möglich. E-Mail: post@rinast.com