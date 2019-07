Bebersee-Festival feiert 20. Geburtstag im Konzerthangar

Oliver Schwers

Groß Dölln (MOZ) Im September 1999 erklangen die ersten Konzerte der damaligen Beberseer Konzertwochen in der Alten Schule Bebersee. 20 Jahre später treffen sich nun vom 20. bis 28. Juli 2019 hochkarätige, international renommierte Solisten in der Schorfheide, um im mittlerweile zum Kulturort avancierten Konzerthangar klassischen Musikgenuss auf höchstem Niveau zu bieten.

Die Liste der Weltklasse-Künstler der internationalen Kammermusikszene, die bisher beim Bebersee Festival auftraten, ist einzigartig in Brandenburg. Nicolas Altstaedt, Claudio Bohórquez, Mojca Erdmann, Kirill Gerstein, Maximilian Hornung, Daishin Kashimoto, Matthias Kirschnereit, Alina Pogostkina, Arabella Steinbacher, Akiko Suwanai, Lars Vogt, Ensembles wie das Klavierduo Tal/Groethuysen und Streichquartette wie das Artemis Quartett, das Kuss Quartett und das Vogler Quartett sowie viele Solisten der Berliner Philharmoniker und nicht zuletzt Schauspielergrößen wie Ulrich Matthes und Walter Sittler haben über zwei Jahrzehnte hinweg das außergewöhnliche Profil des Bebersee Festivals geprägt. Im Jubiläumsjahr werden einige dieser Weggefährten der Künstlerischen Leiter Professor Markus Groh, Franziska Hölscher und Professor Gregor Sigl in verschiedensten Besetzungen Höhepunkte der vergangenen Konzertprogramme wieder aufleben lassen in verschiedenster Form.

Große Werke der Kammermusikliteratur wie das Klaviertrio Es-Dur von Franz Schubert und Schumanns berühmtes Klavierquintett erklingen ebenso wie Raritäten von Jean-Philippe Rameau und Arthur Honegger. Eine Erinnerung gibt es auch in dem Rezitationskonzert am 23. Juli, wenn Walter Sittler, Franziska Hölscher und Markus Groh mit einer Hommage den beliebten und viel zu früh verstorbenen Autor Roger Willemsen ehren.

In Zusammenarbeit mit dem Julius-Stern-Institut der Universität der Künste Berlin wird zum ersten Mal ein privat gestifteter Förderpreis für ganz junge Talente im Familienkonzert am 21. Juli vergeben, bei dem das Publikum mitbewertet.

In diesem Jahr sind unter anderem folgende Künstler zu erleben: Markus Groh, Lars Vogt, Franziska Hölscher, Lena Neudauer, Alina Pogostkina, Gregor Sigl, Claudio Bohórquez, Clemens Trautmann, Leonard Disselhorst und Walter Sittler.

Seit einigen Jahren ist die Uckermärkische Kulturagentur Träger des Festivals und auch für das Management verantwortlich. Das Eröffnungskonzert findet in diesem Jahr am 20. Juli um 19.00 Uhr statt.

Karten im Vorverkauf in der Kulturagentur (03984 833974) und an der Abendkasse.