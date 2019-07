Kleine Schätze am Wegesrand

Jannes Schulze

Bernau Wildkräuter sind der heimliche Schatz unserer Region. Sie sind vielseitig verwendbar und halten kulinarisch oder medizinisch einige Überraschungen bereit. Bei einer Erkundung der Wildkräuter entlang der Panke entdeckten die Teilnehmer viel Wissenswertes über die grünen Kraftpakete und ihre Nutzungsmöglichkeiten. Ausgangspunkt der Wildkräutertour mit der Gartenberaterin Ursula Krüger-Matthes, die seit Längerem mehrmals jährlich für die Kreisvolkshochschule derartige Kurse veranstaltet, war der S-Bahnhof in Bernau-Friedenstal.

Bereits nach einigen Metern wurden Schafgarben, Spitzwegerich und Sauerampfer gefunden. Diese lassen sich vielfältig verwenden, zum Beispiel als Salat. Insbesondere die Schafgarbe ist als altes Heilmittel gegen diverse Beschwerden bekannt.

Die Gruppe bewegte sich entlang des Asphaltwegs langsam weiter. Überall stehen essbare Kräuter, die Laien vermutlich entgangen wären. Immer wieder sahen die Dozentin oder ein Teilnehmer etwas Interessantes am Wegesrand, sodass die Gruppe anhielt und ein reger Erfahrungsaustausch begann. "Woran erinnert Sie diese Pflanze?", fragte Ursula Krüger-Matthes in die Runde. Jemand vermutete, es handele sich um Waldmeister. Die Gartenberaterin korrigierte: "Wir haben es hier mit dem Wiesen-Labkraut zu tun. Waldmeister sieht ähnlich aus. Das Labkraut kann im Sommer zu einem kühlen Erfrischungsgetränk verarbeitet werden." Viele hielten dies in ihren Notizbüchern fest.

Selbstverständlich gibt es auch einiges zu beachten. Aufgrund der vielen giftigen Pflanzen sollte man Kräuter nur dann verarbeiten, wenn sie zweifellos bestimmt werden konnten. Wieder andere Pflanzen müssen mit Vorsicht angewendet werden, weil sie, wie beispielsweise das Schöllkraut, als Warzenheilmittel punktgenau dosiert werden muss.

Natürliche Zwischenmahlzeit

Weiter ging es zum Forellenteich an der Panke und am Bahndamm entlang. Mancher steuerte während der Erklärungen der Dozentin eigenes Wissen bei, andere stellte Fragen oder tauschten untereinander ihre Erfahrungen aus. "Bei vielen Kräutern hätte ich aber nicht gedacht, dass man sie essen kann", resümierte Christine Braun (80) aus Panketal. So war es eine Besonderheit, dass zwischendurch Brennesselsamen probiert werden durfte. Er eignet sich als natürliche Zwischenmahlzeit. Heide Mertens (42) aus Velten fand: "Es ist erschreckend, wie man an den kleinen Schätzen vorbeigeht."

Am Ende der Wanderung hatten die Kräuterwanderer eine Vielzahl von Informationen erhalten, die mancher erst einmal "verdauen" musste, so umfangreich war das Angebot an Wissenswertem. Dennoch konnte sicherlich jeder interessantes Wissen und Erfahrungen aus dieser sehr persönlichen und individuellen Kräuterwanderung mit nach Hause nehmen.