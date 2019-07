Jochen Schmidt liest in der "Galerie Fenster"

Ellen Werner

Eberswalde (MOZ) Was verbindet den Burj Khalifa in Dubai mit dem Palast der Republik? Wo verläuft der Eierscheckenäquator? Und welches Wahrzeichen kopiert die "Fit"-Flasche? Wer Antworten darauf weiß, ist wahrscheinlich wie der Berliner Schriftsteller Jochen Schmidt in der DDR aufgewachsen. Aus seinem Buch "Gebrauchsanweisung für Ostdeutschland" liest der 48-Jährige, der mit seinen oft autobiografisch inspirierten Geschichten in einem Grundton zwischen Komik und Melancholie schon mehrfach das Guten-Morgen-Eberswalde-Publikum amüsiert hat, am 16. Juli in der vor einer Woche eröffneten "Galerie Fenster" im Brandenburgischen Viertel. Erschienen ist das Buch vor vier Jahren. Inmitten von Bildern des Comiczeichners Mawil, der mit dem Buch und der gleichnamigen Ausstellung "Kinderland" ebenfalls ein Bild vom Leben in der DDR nachzeichnet, wird es wieder ganz aktuell. Die Lesung in der Galerie in der Brandenburger Allee 19 beginnt um 18 Uhr.