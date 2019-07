Störche stromern an der Stadtmauer herum

MOZ

Beeskow Bevor der Spannungswandler an der Ecke Weststraße/Poststraße in einem Containerbauwerk in Betrieb genommen wurde, befand sich der Trafo in einem Umspannwerk nahe des Storchenturms, neben dem heutigen Imkerladen. Spuren davon sind als Emailleschilder an der Außenseite der Stadtmauer noch sichtbar. Ganz früher war ein Trafo im Storchenturm selbst untergebracht. Um an diesen Aspekt der regionalen Stromversorgung zu erinnern, hat Bauherrin E.dis den neuen Trafokasten mit einer Storchenfamilie und dem Stadtnamen bemalen lassen.