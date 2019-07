Frankfurts beliebteste Lehrerin

Viktoria Waldvogel

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der Preis ist für mich eine Form der Wertschätzung", sagt Ines Kretzschmar, Lehrerin am Gauß Gymnasium. Sie betont allerdings, dass sie den Preis nicht angenommen hätte, wenn die Nominierung nicht von ihren Schülern gekommen wäre. Die 55-jährige findet, dass es "den einen" besten Lehrer in einer Stadt nicht gebe. Ihre Mitstreiter hätten den Preis ebenso verdient.

Ende Mai waren 17 Pädagogen sowie ein Lehrerteam aus allen Landkreisen und kreisfreien Städten mit dem Brandenburgischen Lehrerinnen- und Lehrerpreis geehrt. Der Preis soll die herausragende pädagogische Arbeit besonders engagierter Lehrkräfte würdigen. Aus ganz Brandenburg gingen 75 Nominierungen ein. Schüler, Eltern, Großeltern, Kollegen und Schulleitungen durften ihre persönlichen Helden des Schulalltags vorschlagen.

Die Deutsch- und Sportlehrerin Ines Kretzschmar, wurde von ihren Schülern nominiert. "Ich unterrichte sie seit der fünften Klasse. Inzwischen sind sie schon junge Erwachsene und in der 11. Klasse." Es freut die Lehrerin, dass ihre Schützlinge, obwohl sie auch streng sein kann, ihren Unterricht wertschätzen. Da sie die Theater-AG leitet, verbringen neben den Pflichtstunden viele Schüler auch ihre Freizeit mit der Pädagogin. Fern von schulischem Druck können sich die Gymnasiasten ausprobieren und kreativ sein. "Im Vordergrund steht der Spaß und am Ende gibt es keine Note", erklärt Ines Kretzschmar. Sie vermutet, dass ihre Nominierung aber auch unter anderem mit dem Sportunterricht zusammenhängen könnte: "Die meisten machen gerne Sport und man kommt außerhalb des Klassenzimmers auf andere Gedanken."

Damalige Lehrer als Vorbild

Lehrerin werden, das wollte Ines Kretzschmar schon seit der ersten Klasse. Nur die Entscheidung, welche Unterrichtsfächer es werden sollten, fiel ihr schwer. Letztendlich entschied sie sich dazu, Sport und Deutsch auf Lehramt in Magdeburg zu studieren. Außerdem studierte sie noch Darstellendes Spiel. Anders wie bei manchen Kollegen, die schlechte Erfahrungen mit Lehrern in der Schullaufbahn hatten und es besser machen wollten, erinnert sich sich an viele tolle Lehrkräfte, die sie für sich als Vorbild nahm. Vor allem ihr damaliger Deutschlehrer, der ihrer Klasse zahlreiche Bücher über den Lehrplan hinaus ans Herz legte, prägte ihren beruflichen Weg.

Neugier fördern

Für die Frankfurter Lehrerin des Jahres 2019, ist es wichtig, dass Kinder Erfolgserlebnisse haben und gern zur Schule gehen. Egal, welche Noten Gymnasiasten schreiben, sollte man ihnen vermitteln, dass sie viel erreichen können, ist Ines Kretzschmar überzeugt. Zudem sein Kinder von Natur aus neugierig. Sie ist der Auffassung, dass es die Aufgabe eines jeden Lehrers ist, die Neugierde zu erhalten und neue zu wecken.

Es sei zwar nicht immer einfach, bei 26 Schülern pro Klasse, individuell auf jedes Kind einzugehen, "aber das kommt dann mit der Erfahrung", erklärt sie. An ihrem Beruf schätzt sie besonders, dass es niemals langweilig wird, da jedes Jahr neue Schüler neue Erfahrungen und Herausforderungen bringen. "Außerdem hält es mich definitiv jung", sagt Ines Kretzschmar.