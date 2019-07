Couchsurfing auf der Oder

MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Oder wird beim Hansestadtfest wieder zur einer besonderen Wassersportarena: Die Wowi schreibt zum dritten Mal den Couchsurfing-Pokal aus. Das Couchsurfing ist eigentlich bekannt von einer gleichnamigen Internetplattform, auf der man reisenden Fremden seine Couch zu Hause zum Übernachten anbietet. Beim "Bunten Hering" wird daraus ein planschender Gaudi mit aufblasbaren Gefährten und Schwimmtieren aller Art.

Los geht es am Sonntag, 14. Juli um 12 Uhr an der Nordspitze des Ziegenwerders, Ziel ist die Ausstiegsanlage hinter dem Winterhafen – es ist also die gleiche Strecke wie kürzlich beim Oderschwimmen. Anmelden kann man sich bis Freitag, 12. Juli, 15 Uhr im Wowi-Kundenzentrum, Brunnenplatz 3 oder am 14. Juli bis 11 Uhr am Wowi-Counter an der Ziegenwerder-Brücke.

Als Gefährte sind erlaubt: Luftmatratzen, Luftsofas über Schlauchboote, Badeinseln und so weiter – nur Motoren oder sonstige Hilfsmittel dürfen nicht angebracht werden. Beim Rennen wird sich mit Muskelkraft fortbewegt, Paddelhilfen sind erlaubt. Um einen der beiden Preise zu ergattern, zählt aber nicht allein Schnelligkeit, sondern auch Kreativität. Die Siegerehrung findet gegen 13.30 Uhr am Holzmarkt statt.