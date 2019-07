Festivalsommer in Rheinsberg beginnt

Boris Kruse

Rheinsberg (MOZ) Die Rokoko-Architektur aus dem 18. Jahrhundert und der Grienericksee, der weitläufige Schlosspark und die langen Sommerabende – es ist schon ein besonderes Ambiente, mit dem sich die Kammeroper in Rheinsberg in Szene setzt. Jetzt steht dort der Festivalsommer bevor.

Das "Internationale Festival junger Opernsänger" wird in diesem Jahr zum ersten Mal vom neuen Künstlerischen Direktor Georg Quander geleitet, der zuvor bereits Intendant der Staatsoper in Berlin und Kulturdezernent der Stadt Köln gewesen ist. Quander lässt auf einer Pressekonferenz Anfang Juni in Berliner Akademie der Künste keine Gelegenheit aus, auf die Reize des Spielortes hinzuweisen: "Rheinsberg ist ein zauberhafter Ort."

Aber auch abseits solcher werbender Statements, die vom Leiter einer jeden Kulturstätte natürlich gesagt werden müssen, wird beim Plaudern deutlich, dass der 1950 geborene Rheinländer prononcierte Vorstellungen für die Kammeroper hat. Das Schloss Rheinsberg will Quander als einen Ort weiter stärken, an dem junge Darsteller und Sänger "sich an großen Rollen ausprobieren" können. Denn Operngesang, das sei nicht zuletzt Hochleistungssport: "Junge Talente mit 25 haben noch keinen ausgereiften, fitten Körper." In Rheinsberg können sie sich an mehrstündige Opernstoffe herantasten.

Die Kammeroper in Rheinsberg ist untrennbar mit dem Namen Siegfried Matthus verbunden. Der tief in der Region verwurzelte Tonsetzer hatte die Kammeroper einst nach der Wende aus der Taufe gehoben und wiederholt eigene Stücke aufgeführt. Quander wiederum bringt nun seine Erfahrungen als exzellent vernetzter Strippenzieher ein. Die Staatsoper hat er in den Jahren 1991 bis 2002 von einem verknöcherten DDR-Betrieb zu einem der Spitzenhäuser der Opernwelt entwickelt und mit dem Generalmusikdirektor Daniel Barenboim eine bis heute anhaltende Blütezeit eingeläutet.

Große Apparate hat Quander in der Vergangenheit geführt; da sei er "nicht mehr so scharf drauf" gewesen, sagt der studierte Musik- und Theaterwissenschaftler, der auch als Musikjournalist etwa beim damaligen Sender Freies Berlin beschäftigt war, nun mit einem leisen Lächeln in den Mundwinkeln. Das Lächeln weitet sich zu einem Lachen aus, als er die ersten, arbeitsamen Monate nach seiner Rheinsberg-Berufung im vergangenen Jahr resümiert: "Nun ist der Apparat nicht ganz so klein, wie ich gehofft hatte."

Der organisatorische Rahmen ist natürlich nicht alles, was Rheinsberg ausmacht. An seiner neuen Wirkstätte begegnet ihm täglich die preußische Geschichte, vor allem natürlich Friedrich II., der dort prägende Jugendjahre verbracht hat. Dem "Alten Fritz" sei Quander schon mehrfach in seiner Laufbahn begegnet, nicht zuletzt als Intendant der von dem damaligen Preußenkönig in den 1740er-Jahren gegründeten Staatsoper.

Neben seiner Tätigkeit als Kulturmanager und -politiker hat Quander seine Aufgaben stets auch weiter mit den Augen des Regisseurs betrachtet, der an Ideen für Inszenierungen feilt. Die Beschäftigung in Rheinsberg gibt ihm die Freiheit, seine Vorliebe für das Wiederentdecken selten gespielter Stücke zu pflegen. In diesem Jahr etwa hat Quander die tragische Oper "Gli Orazi e i Curiazi" von Domenico Cimarosa (1749–1801) aus der Bibliothek geholt. Die Kammerakademie Potsdam wird dabei von Markellos Chryssicos geleitet; der Apollo-Chor der Staatsoper ist ebenfalls an Bord. Es ist die dramatische Geschichte zweier Liebender im frühen römischen Reich, die über die Fronten eines Städtekrieges hinweg zueinander finden wollen. 1796 uraufgeführt, weist dieser an "Romeo & Julia" erinnernde Stoff "aber schon weit ins 19. Jahrhundert", so Quander.

Es sagt wohl einiges über das künstlerische Selbstverständnis des Regisseurs aus, dass er diesen Stoff weder im Gewand der Antike aufführen lässt noch ihn auf Biegen und Brechen ins 21. Jahrhunderts überträgt. "Gli Orazi e i Curiazi" soll in Bühnenbild und Kostümen die Entstehungszeit abbilden. Selbstverliebte Exzesse des Regietheaters sind Quanders Sache nicht; er möchte sich der Literatur lieber neugierig und unvoreingenommen widmen und dies auch dem Publikum ermöglichen: "Jedes Stück stellt eigene Fragen". Geradezu "Pickel" bekomme er bei Operninszenierungen, "wenn die Regie nichts mit dem Stück zu tun hat".

Und welche Stoffe würde der Regisseur Quander gerne selbst noch einmal anpacken? Den "Oberon" von Carl Maria von Weber (1786–1826), so die Antwort. An diesem späten Bühnenwerk des tuberkulösen Komponisten reize ihn gerade, dass es als "unbefriedigendes Projekt" in die Musikgeschichte eingegangen ist – eine Auftragskomposition, die Weber am Ende seines Lebens angepackt hat und über der er verstorben ist. Ein "Herzensthema" sei ihm dieser Stoff, so Quander.

ab Donnerstag (4.7.–17.8.), Schloss Rheinsberg, www.kammeroper-schloss-rheinsberg.de