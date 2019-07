Tagebuch von WM in Kanada

Martin Stralau

Strausberg (MOZ) Gut 100 Musiker und Betreuer des Strausberger Fanfarenzugs sind am Dienstagmorgen zu ihrer Fahrt ins kanadische Calgary gestartet.

Dort nehmen sie von Freitag bis Dienstag an der Calgary Stampede, der weltgrößten Outdoor-Show, sowie an den Weltmeisterschaften der Marching Showbands teil. Für die ­Strausberger ist es die 7. WM-Teilnahme. Im Bus ging es am Dienstag nach Frankfurt am Main, anschließend stand ein zehnstündiger Flug auf dem Programm. Die Reisevorbereitungen nahmen ein gutes Jahr in Anspruch. Die wohl größte Herausforderung war die Finanzierung der 160 000 Euro kostenden Reise, fast ein Viertel des Geldes stammt aus Spenden.

Damit die MOZ-Leser nah dabei sind, gibt es auf der Seite www.moz.de/strausberg ein Online-Tagebuch verschiedener Mitglieder der Reisegruppe. Von der Anreise nach Kanada bis zur Wiederankunft in Strausberg. Wir wünschen unseren Lesern viel Spaß damit!