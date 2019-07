Insel-Lichter und die Magie der Musik

MOZ

Marienwerder Eine Schleusenanlage aus dem 19. Jahrhundert und eine kleine Insel an der Leesenbrücker Schleuse in Marienwerder verwandeln sich wieder in eine Konzertstätte der besonderen Art. Das 16. "Inselleuchten" findet vom 6. bis 8. Juli statt. Der dritte Inselleuchten-Abend ist schon ausverkauft, für den 6. und 7. Juli, jeweils ab 19.30 Uhr, gibt es noch Karten.

Am Freitagabend sorgt ein Schweizer Duo für einen musikalischen Ausnahmezustand: die "Mozart Heroes” mit ihrem feurigen Crossover von Mozart bis Metallica. Mit Violoncello und Gitarre rocken Chris und Phil durch sämtliche Musikepochen und kombinieren dabei feine klassische Melodien mit brachialen Rock-Riffs.

Danach werden sieben bayerische Helden in Lederhosen barfuß die Bühne betreten und Volksmusik der modernen Art vorstellen. "LaBrassBanda” sind die "Men in Blech", die jede Insel zum Wanken zu bringen. Weiter geht es mit der jungen Band "Holler My Dear”. Ihr kreativer, bunter Mix aus Folklore, Pop und Disco Funk ist "musikalisches Antidepressivum” und verspricht ein frohes Treiben.

Wer wäre nicht gern dabei gewesen, 1968, beim Woodstock Festival, das schon damals legendär war? Am Sonnabend werden auf der Insel 50 Jahre Woodstock gefeiert mit tollen Interpreten, Kostümen, Filmeinspielungen der Originalkonzerte und vielem mehr. Nach drei Stunden Love & Peace gibt es ab 23 Uhr den gewollten Break.

Der Electric Swing Circus aus Großbritannien zeigt, dass Electro Swing richtig Spaß macht, vor allem, wenn auf der Bühne eine richtige Show abgeht. Den Auftakt an diesem Abend spielen die Gitarristen Gunnar Seitz und Martin Rose mit tollen Riffs und Improvisationen auf die 60er und 70er. Durch die Inselleuchtenprogramme wird die beliebte radio-eins-Moderatorin Marion Brasch führen.

Der Veranstalter stellt zwei mal zwei Freikarten für den 5. Juli und einmal zwei Freikarten für den 6. Juli zur Verfügung. Interessenten können bis heute 14 Uhr eine E-Mail an mborchardt@moz.de schicken – bitte Telefonnummer angeben, da die Gewinner telefonisch benachrichtigt werden. Karten für die beiden Abende gibt es unter www.inselleuchten.de, unter Tel. 03337 425730 oder in den Tourist-Informationen in Bernau und Wandlitz sowie in der Theaterkasse in der Bahnhofspassage Bernau.