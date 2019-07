Mit der Lust auf Neues

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Selbständigkeit statt Festanstellung. Mit 49 hat Gudrun Anders noch einmal "Lust auf etwas Neues, etwas Eigenes". Ohne ganz genau zu wissen, was sie erwartet, verabschiedet sie sich nach 18 Jahren, in denen sie als Musiktherapeutin gearbeitet hat, vom Martin-Gropius-Krankenhaus. Natürlich mit Musik. Mit einem "offenen Singen".

Dienstagabend im Andachtsraum der Klinik an der Oderberger Straße. "Ich bin aufgeregt", gesteht die 49-Jährige. Es ist ihre letzte Stunde. Etwa drei Dutzend sangesfreudige Mitstreiter, Patienten, ehemalige Patienten und Kollegen, sind ihrer Einladung gefolgt. Gudrun Anders hat Liedzettel verteilt und auch Bücher dabei, sagt aber gleich: "Ich möchte das mit Ihnen nicht runterspulen, das Programm. Ich hoffe auf Ihre Wünsche und Vorschläge."

Abschied mit "offenem Singen"

Sie selbst macht den Anfang, greift zur Gitarre. "Jetzt bin ich schon nicht mehr ganz so aufgeregt." Es geht mit einem Kanon, dem jüdischen Lied "Shalom chaverim" los. Gudrun Anders teilt die Runde ein: "Erste Stimme, zweite. Und ich bin die dritte." Astrid Engler und Alexandra Silina begleiten sie. Die eine mit dem Cello, die andere ebenfalls auf der Gitarre. Eine Stunde singen sie gemeinsam.

Das "offene Singen" liege ihr besonders am Herzen, verrät Gudrun Anders hinterher. Neben der eigentlichen musiktherapeutischen Arbeit habe sie in den vergangenen Jahren einmal 14-täglich eine solche Stunde im "Gropius" angeboten. Gudrun Anders, die Musikwissenschaften studiert hat und später unter anderem ein Fernstudium auf dem Gebiet der Musiktherapie absolvierte, liebt die Vielfalt des Formats. "In einem Chor", so findet die gebürtige Eberswalderin, die heute in Schiffmühle bei Bad Freienwalde lebt, "ist doch vieles verbindlicher und festgelegter. Auch musikalisch."

Und so ist das "offene Singen" denn ebenso Teil ihres Planes für die Selbständigkeit. In der Kirchengemeinde Schiffmühle wolle sie das anbieten. In puncto Repertoire sei sie offen für alles. "Ich finde das sehr spannend und bin schon neugierig. Wenn Schlager gewünscht wird, dann auch das", versichert Anders, die sich mit diesem Genre allerdings etwas näher vertraut machen müsste. Denn sie selbst komme vom klassischen Gesang. In den vergangenen Jahren habe sie sich, neben der musiktherapeutischen Arbeit, vor allem auf Jazz konzentriert. Ihr Konzept für den Neustart gleicht einem Mix. Oder musikalisch ausgedrückt einem Cross-over. Gesangsunterricht, eigene Auftritte, etwa mit dem Eberswalder R&B-Collegium und dem Herrenwieser Vokalensemble, musiktherapeutische Arbeit für Träger sowie zwei "kleine" Lehraufträge, u. a. an der Ergotherapieschule Angermünde.

Als sie den Entschluss fasste, sich selbständig zu machen, "hatte ich zunächst noch nicht den Plan", gesteht sie. Nach und nach seien die Ideen gekommen. Und "das Vertrauen, diesen etwas unsicheren Weg doch gehen zu können". Wenn nicht jetzt, wann dann? Viele Freunde und Bekannte würden ihren Mut bewundern, aber sie auch zu diesem Schritt beglückwünschen. Ja, mutig sei es schon, findet Gudrun Anders. Aber die Lust auf etwas Neues, "etwas Eigenes" sei einfach größer gewesen.

Einladung zum Glücklichsein

Im Übrigen betrete sie nicht komplett Neuland. Ganz am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn war Anders ebenfalls freischaffend bzw. zum Teil auf Honorarbasis tätig. Bis das Martin Gropius-Krankenhaus die Musiktherapie ausbaute. "Als ich vor 18 Jahren anfing, war ich ganz allein als Musiktherapeutin." Heute seien es drei, vier Kollegen. In der Zeit habe sie nahezu alle Kliniken des Krankenhauses kennengelernt. Zuletzt war sie in der Tagesklinik Bad Freienwalde tätig.

Natürlich sei sie auch mit den Vorbehalten von Patienten gegenüber Musik bzw. Musiktherapie konfrontiert gewesen. Nach dem Motto "Ich bin total unmusikalisch." Dabei, so Anders, habe jeder Rhythmus in sich. Und: "Man kann etwas über sich erfahren." Über seine Gefühle. Wozu auch Ängste und Ärger gehören. Ebenso wie Freude.

Wer sich auf die Musik einlasse, der könne die empfinden. "Singen setzt Endorphine frei. Es reguliert den Atem." Es mache glücklich, lädt Gudrun Anders ein.

Erstes offenes Singen: Kirche Schiffmühle, 12. August, 16 Uhr; eine Anmeldung ist nicht erforderlich