209 Stufen bis zum Blick auf Berlin

Draufgabe: Wer in den Rauener Bergen unterwegs ist, kommt nach vielen Auf und Ab nicht nur bis auf eine Hügelkuppe in 156 Metern Höhe. Der Aussichtsturm führt noch 60 Meter höher hinauf und gibt den Blick in die Umgebung frei. © Foto: Anke Beißer

Rauen (MOZ) Es gibt viele Gründe einen Ausflug in die Rauener Berge zu unternehmen – Wandern, Weitsicht, Wissensdurst zählen dazu. Fakt ist, der Höhenzug unweit von Fürstenwalde und Scharmützelsee hat in vielerlei Hinsicht schon lange einen großen Bekanntheitsgrad.

1828 etwa mischte sich Johann Wolfgang von Goethe als Naturforscher in die Debatten zur Herkunft der Markgrafensteine ein. "Mir mache man aber nicht weis, ... daß der Markgarfenstein ... weit hergekommen sei; an Ort und Stelle (ist er) liegen geblieben, als Rest(e) großer in sich selbst zerfallener Felsmassen." Leider falsch; denn die Steine sind tatsächlich – wie die Form der Berge selbst – Spuren der Eiszeit, von Gletschern hertransportiert.

Einen Namen machte sich der Höhenzug zudem als Bergbaurevier. 1784 wurde die erste Braunkohle im Schlangengrund entdeckt. 1829 machte Karl Friedrich von Klöden bei der Regierung erneut auf die Vorkommen aufmerksam. Er verwies auf Flöze unter einer "zwei Fuß mächtigen Decke von Lehm". Vieh hatte den Boden aufgewühlt und die Kohle ans Tageslicht gebracht. Der in den Folgejahren abgebaute Brennstoff hatte wegen mangelnder Qualität einen schlechten Ruf. Der hohe Schwefelanteil machte ihn zur "Stinkekohle", die in der unmittelbaren Region kaum Absatz fand, nach Berlin geliefert wurde – bis in den 1920er-Jahren mit dem Bergbau Schluss war.

In der Zeit war der Landstrich schon zu anderen Ehren gekommen. Die Ausflügler hatten die bis zu 156 Meter hohe Hügelkette für sich entdeckt. Das war lange nach Theodor Fontane, der während seiner Wanderungen durch die Mark tatsächlich hier gewesen war. An der Gabelung der Wege zum Turm und nach Kolpin steht die "Moll-Eiche" – benannt nach dem Kutscher, der den Schriftsteller durch die Rauener Berge kutschiert hat. In den 1880er-Jahren besuchte dieser die Markgrafensteine, war jedoch enttäuscht. Fontane hatte die als "eines der märkischen Weltwunder" bezeichneten Kolosse in Obeliskenform erwartet und bezeichnete sie schließlich als "tote, zusammengekauerte Elefanten".

Als durch moderne Arbeitszeitregelungen der Ausflugsverkehr Aufschwung nahm, also ab um 1900, zog es Entspannungssuchende in Scharen in die Rauener Berge. In einem Zeitungsartikel von 1925 war zu lesen, dass einmal im Jahr Hunderte von Leuten zum Theater an die schöne Aussicht am Steinernen Tisch kamen – einem der Wahrzeichen der Berge, das 1827/28 beim Zerschneiden des großen Findlings (siehe Info-Kasten) entstanden war.

Wald versperrte Sicht

Über die Jahre hat sich hier viel verändert. Das mit der Aussicht relativierte sich. Denn der in die Höhe wachsende Wald versperrte immer mehr die Sicht. Seit dem 20. Jahrhundert gab es deshalb Bestrebungen, auf der Kuppe einen Turm zu errichten. Zwischenzeitlich stand dort ein hölzernes Exemplar, welches jedoch 1946 abgebrannt und nicht wieder errichtet worden war.

Der Wunsch, Ersatz zu schaffen, blieb bestehen. 2010 waren alle Hürden genommen, 2011 wurde eine Metallkonstruktion beauftragt, errichtet und am 15. September eingeweiht. Seither stecken Jahr für Jahr 10 000 Besucher einen Euro in die Kasse, bringen die 209 Stufen hinter sich und genießen auf der Aussichtsplattform in 60 Metern Höhe den Weitblick, der – abhängig vom Wetter – bis nach Berlin und zum Tropical Island reicht.

Der Turm ist ein Bonus, die Wandermöglichkeiten ihm zu Füßen ein Paradies. Der Heimat- und Turmverein kümmert sich unermüdlich darum, das Netz zu erhalten. Naturlehrpfad und Bergbauweg werden schrittweise mit Info-Tafeln gespickt. Der gute Zustand der Wege lockt auch Sportler an. Wanderreiter, Walker und Läufer zieht es in die Berge. In der Szene Letzterer sind die Rauener Berge durchaus ein Begriff – der Fontanelauf im April gilt als Vorbereitung für den Rennsteiglauf in Thüringen.