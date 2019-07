Letzte Ruhe unter Linden

Michael Dietrich

Schwedt Die Möglichkeit, Verstorbene unter Bäumen bestatten zu dürfen, soll es schon bald auch in Schwedt geben. Die Friedhofsverwaltung der Stadt plant die Einführung von Urnen-Baumgrabstätten auf dem hinteren Bereich des Neuen Friedhofs Schwedt.

Dort sollen zunächst 12 Grabstätten im Halbkreis unter etwa 25 Jahre alten Lindenbäumen eingerichtet werden. Die sterblichen Überreste können dann in Urnen aus biologisch abbaubarem Material in einer Bodensäule beigesetzt werden. Die Grabstellen für ein oder zwei Urnen werden anschließend von einer Siegelplatte aus Bronzeguß abgedeckt, auf der Name, Jahreszahlen und Sprüche angebracht werden können.

Pflegefreie Gräber gewünscht

Friedhofsleiterin Katrin Kuhnert begründet das neue Angebot mit der ständigen Suche nach neuen, ansprechenden Bestattungsmöglichkeiten und mit der generell gestiegenen Nachfrage nach Grabstätten, die von den Angehörigen nicht gepflegt werden müssen. "Viele Hinterbliebene wollen oder können sich nicht um die Gräber kümmern, meist, weil sie nicht mehr in Schwedt wohnen. Sie wählen dann meist Bestattungen in Rasengräbern oder die Urnengemeinschaftsanlage beziehungsweise Urnenruhegemeinschaft, die vom Friedhofspersonal gepflegt werden." Von den 450 Bestattungen im vorigen Jahr wurde 260-mal eine der pflegefreien Grabarten gewählt. Auch das neue Angebot ist für die Hinterbliebenen frei von Pflegeaufwand.

Die Firma Weiher aus Freiburg bot der Stadt ihre 2014 eingeführten Baumgrabstätten und das dafür notwendige Equipment an. Anders als bei Bestattungen im Wald zum Beispiel von den Anbietern Friedwald in Templin, Bad Freienwalde oder Bernau oder im Ruheforst in Eberswalde, bei dem Erinnerungsschilder an die Toten an ausgewachsene Bäume angebracht werden und über der Urnengrabstätte Waldboden bleibt, eignete sich das System von Weiher für die Bedingungen auf dem Schwedter Friedhof.

Die Siegelplatte über den Urnen ist bodengleich angebracht. Der Rasen drum herum kann einfach gemäht werden. Für Blumenschmuck können Blumensteine neben der Anlage genutzt werden. Die Gräber unter Bäumen können je nach Wahl anonym bleiben oder mit Schildern für Name, Geburts- und Sterbedaten oder Sprüche versehen werden.

Für die Einführung der Urnenbaumgrabstätten muss die Friedhofssatzung geändert werden. Das ist noch 2019 vorgesehen. Dann erst wird sich auch entscheiden, was das Grab unter den Linden kosten soll.