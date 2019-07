Wahl zum Ortsbeirat ungültig

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Dass es am 26. Mai in insgesamt vier Wahllokalen in Panketal zu Wartezeiten wegen fehlender Stimmzettel kam, führte nun zu einer Sondersitzung der Panketaler Gemeindevertreter am Montagabend. Sowohl die Wahlleitung als auch ein Schwanebecker, der sich am Montag öffentlich erklärte, stellten die "einwandfreie Durchführung der Wahl" für den Ortsbeirat infrage, der Einwohner auch die Rechtmäßigkeit der Wahl zur Gemeindevertretung. Vor allem die CDU-Fraktion nutzte die Sondersitzung, die mit 18 Gemeindevertretern plus Bürgermeister trotz der Sommerpause beschlussfähig war, zum Schlagabtausch.

Schon am 3. Juni hatte die CDU einen langen Katalog mit 14 Anfragen an Bürgermeister Maximilian Wonke (SPD) geschickt und auf Unregelmäßigkeiten hingewiesen. Christin Enkelmann erklärte am Montag, die Kommunikation zwischen Amt und Gemeindevertretern sei in der Sache "unbefriedigend" gewesen, "der Ton nicht angemessen". Ziel der Anfragen sei die Aufklärung gewesen, begründete die stellvertretende Fraktionsvorsitzende.

Der Bürgermeister konterte, er habe die Fragen beantwortet. Zur Überlastung in den Wahlvorständen könne er nichts sagen, da die Wahlvorstände selbst überprüfen müssten, ob sie arbeitsfähig sind. Auch kritisierte er, dass die CDU zwar von vertrauensvoller Zusammenarbeit spreche, aber jedes seiner Schriftstücke und Briefe umgehend online und auf Facebook veröffentliche und so eine angebliche Arbeitsunfähigkeit der Verwaltungsspitze dokumentieren wolle. Das sei ein klarer Vertrauensbruch. "Nicht jede Antwort ist nun einmal zufriedenstellend", konterte er.

Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Uwe Voss (SPD), mahnte zu Sachlichkeit. Wahlleiterin Claudia Naß klärte auf. Es habe mehrfach Lieferengpässe mit Stimmzetteln für die Wahl zum Ortsbeirat Schwanebeck am Genfer Platz gegeben. "Nachlieferungen dauerten länger als gedacht." Die Arbeitsfähigkeit der Wahlvorstände sei nach ihrer Kenntnis immer gegeben gewesen.

Warum nicht genügend Stimmzettel in den einzelnen Wahlbüros vorhanden gewesen seien, wollte Marcel Donsch (AfD) wissen. Er gehe davon aus, so der Fraktionsvorsitzende, dass die Zahl der Wahlberechtigten doch bekannt gewesen sei. Wonke darauf: "Wir drucken nicht für hundert Prozent der Wahlbeteiligung die Stimmzettel, sonst wäre am Ende ein riesiger Papierberg zu entsorgen."

Obwohl es in vier Wahllokalen zu fehlenden Stimmzetteln gekommen war, wie auch Stefan Langnickel, Ordnungs-Fachdienstleiter im Rathaus, bestätigte, soll nun nur in zwei Bezirken nachgewählt werden. Hintergrund, so Langnickel, sei, dass in den beiden anderen die Wähler gewartet hätten, bis neue Stimmzettel geliefert werden konnten. In den Wahlbezirken 16 und 17 dauerte dies aber länger. Am Ende fehlten wenige Stimmen zwischen CDU und AfD, die nun den zweiten Sitz im Ortsbeirat Schwanebeck ausmachen könnten. Der wurde aktuell der CDU zugeschlagen.

Kritisch äußerten sich verschiedene Parteien, darunter auch Ulrike Schneeweiß (Unabhängige/Grüne) zur SPD-Spitzenkandidatur von Maximilian Wonke. Er habe viele Stimmen geholt und dann sein Mandat weitergereicht, sagte die Gemeindevertreterin: "Das ist bewusste Wählertäuschung." Ähnliche Kritiken kamen auch während der Einwohnerfragestunde.

Mehr Sachlichkeit angemahnt

Fraktionsvorsitzende Ines Pukall (Linke) appellierte an die Gemeindevertreter. Es sollte um die Sache gehen und nicht um persönliches Befinden. Auch Olaf Mangold (SPD) erklärte, das passive und aktive Wahlrecht stehe jedem Bundesbürger zu. Das könne auch Joachim Collin, der für die AfD im Ortsbeirat Schwanebeck sitzt und den Wahleinspruch erhoben hatte, niemandem absprechen.

Das Gremium stimmte dafür, in den Wahlbezirken 16 und 17 erneut für den Ortsbeirat Schwanebeck votieren zu lassen. Die Ergebnisse der Wahl im Ortsbeirat Zepernick und für die Gemeindevertretung seien hingegen rechtmäßig. Der Einspruch von Collin zur Gemeindevertretung wurde abgewiesen. Wonke erklärte, in Zukunft mehr Wahlbezirke eröffnen zu wollen, um mehr Personal für Auszählungen zu haben.