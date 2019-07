Hertha BSC zu Gast in Neuruppin

Gunnar Reblin

Neuruppin (moz) An heute ist Fußball-Bundesligist Hertha BSC Berlin für eine Woche zu Gast in Neuruppin auf. Die Berliner absolvieren nach den guten Erfahrungen im Vorjahr erneut ein Trainerlager in der Fontanestadt. Einmal mehr beziehen sie Quartier im Resort Mark Brandenburg "Seehotel Fontane" direkt am Ruppiner See. Herthas neuer Trainer Ante Covic lässt seine Schützlinge zum Auftakt der Sommer-Vorbereitung erst einmal ordentlich schwitzen. In den Trainingseinheiten im Volksparkstadion sollen die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison gelegt werden. Herthas erste Trainingseinheit ist für heute um 16 Uhr angesetzt. Fans können von der Tribüne des Volksparkstadions aus die Stars beobachten. Vielleicht ergibt sich vor Ort auch die Möglichkeit, ein Autogramm oder ein Selfie zu erhaschen.

Wie bereits bekannt, absolviert Hertha BSC am Sonntag, 7. Juli, ein Testspiel gegen Eintracht Braunschweig (3. Liga) im Volksparkstadion. Anstoß ist um 15 Uhr. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Tickets (Haupttribüne 12 Euro und Sitz-/Stehplatz 10 Euro, ermäßigt 8 Euro) gibt es ausschließlich in der Geschäftsstelle des MSV Neuruppin in der Bilderbogenpassage.

Am Spieltag selbst öffnen die Kassen um 13.30 Uhr. Drei werden eingerichtet, eine für Besitzer einer Karte, zwei für Fans, die vor Ort eine erwerben wollen. Wichtiger Hinweis: Es gibt vor Ort nur eine begrenzte Anzahl an Parkplätzen. Besucher sollten wenn möglich mit dem Fahrrad anreisen.