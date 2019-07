Rettungsdienst-Einsatz bleibt kostenfrei

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Bürger müssen grundsätzlich nicht für den Einsatz eines Rettungswagens extra bezahlen, auch wenn der Notruf nicht gerechtfertigt war. Das stellt der Geschäftsführer der gemeinnützigen Rettungsdienst GmbH, Armin Viert, auf eine aktuelle Nachfrage dieser Zeitung klar: "Natürlich verursacht jeder Einsatz ohne dringenden Grund Kosten für die Bürger, die bezahlen sie aber mit den Steuern und Abgaben", sagt er und stellt damit die Aussage eines Mitarbeiters richtig. Der hatte bei einem "Fehlalarm" dem Anrufer eine Rechnung von 460 Euro in Aussicht gestellt.

Da schrillten Alarmglocken

"Nie, nie wieder rufe ich den Rettungsdienst an!" Christian Ziehnert ist noch zwei Tage später aufgebracht und regelrecht verzweifelt. Der fast 71-Jährige berichtete vom bis dahin heißesten Tag des Monats Juni vor genau einer Woche. Ziehnert hatte seine befreundete Nachbarin Ilse Skopnik in Strausberg nachmittags bei großer Hitze völlig apathisch und in ihrem Sessel zusammengesunken vorgefunden. "Bei mir schrillten die Alarmglocken, ich habe mir sofort große Sorgen gemacht, dass sie kollabiert sein könnte", berichtet er. Um 15 Uhr wählte er den Notruf und schilderte die Lage, um 15.15 Uhr eilten die Retter heran. Doch da hatte sich Ilse Skopnik schon berappelt. "Ich will nicht noch mal ins Krankenhaus", sagte sie später entschuldigend. Für ihren Nachbarn war das nur eine kurze Erleichterung. "Der eine Rettungssanitäter hat mich angefahren, ob ich getrunken hätte, was hat denn mein Bier damit zu tun?", ärgerte er sich.

Statt sich um Ilse Skopnik zu kümmern, habe der Mitarbeiter des Rettungsdienstes mit ihm geschimpft, dass solche ungerechtfertigten Einsätze überhand nähmen und er sich jetzt auf eine Rechnung von 460 Euro gefasst machen könnte. Christian Ziehnert ist noch Tage später fassungslos über diesen Auftritt und fühlt sich verunsichert: "Heißt es nicht immer, man soll ein Auge auf alte und gebrechliche Nachbarn haben, gerade bei solchen belastenden Temperaturen?", fragt er kopfschüttelnd. Und sei es nicht besser, lieber einmal zu oft als einmal zu spät anzurufen?

Rettungsdienst-Chef Armin Viert bedauert den Vorfall: "Es tut mir leid, dass der Anrufer diese Auskunft bekommen hat", sagt er, "sie trifft nicht zu." Er könne sich aber vorstellen, dass bei manchem Mitarbeiter nach drei ungerechtfertigten Notrufen schon mal die Nerven blank lägen. "Rund ein Sechstel unserer Einsätze sind solche Fehlalarme", sagt er, "da reicht es oft, dass wir den Blutdruck messen und beruhigend auf die Leute einwirken. Das sind Fälle für den Hausarzt." Der Hausarzt sei überhaupt der erste Ansprechpartner bei Beschwerden. "Wir sind grundsätzlich für den Transport in die Rettungsstelle zuständig, und das bei lebensbedrohlichen Zuständen." Als Kriterium nennt Viert: Wenn sofort oder später mit bleibenden Schäden für die Gesundheit des Patienten zu rechnen ist.

Taxi als Alternative

Oft wissen sich erkrankte Bürger gerade an Wochenenden oder mittwochs und freitags nachmittags, wenn die meisten Arztpraxen geschlossen sind, nicht anders zu helfen, als den Notruf zu wählen. "Es gibt aber für diese Zeiten auch die 116 117", weist Armin Viert auf eine weitere Bereitschaftsnummer hin, "dort erreicht man den Dispatcher des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes, der schon am Telefon sachkundig beraten kann." Und während der Sprechzeiten könne man mit dem Taxi zum Hausarzt fahren: "So viel sollte einem seine Gesundheit schon wert sein."