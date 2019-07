Behelfsampel an der B 167 abgeschaltet

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Während in den sozialen Netzwerken unvermindert darüber gestritten wird, ob es sinnvoll ist, auf der Eberswalder Straße in Finow die Autos in jede Fahrtrichtung nur noch einspurig rollen zu lassen, schaffen die Bauarbeiter der Firma Strabag im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen weiter Tatsachen. Inzwischen konnte auch für den vierten und letzten Bauabschnitt nahe der Kreuzung zum Familiengarten die halbseitige Sperrung aufgehoben werden, die seit dem 22. Mai gegolten hatte. Seither sind die Behelfsampeln abgeschaltet, die den Autofahrern bei Rot eine dreiminütige Zwangspause beschwert hatten.

"Die Bauarbeiten, die diese Einschränkung gerechtfertigt hatten, sind abgeschlossen", sagt Bernwart Rutsch vom Landesbetrieb. Dies seien im Wesentlichen der Fahrbahnaufbruch, das Setzen des neues Hochbordes am Fahrbahnrand und das Anlegen des neuen Grünstreifens gewesen. "Gegenwärtig werden der neue Geh- und der neue Radweg hergestellt. Da das hinter dem Grünstreifen geschieht, ist hierfür keine Fahrbahnsperrung mehr erforderlich", teilt der Mitarbeiter des Landesbetriebes weiter mit. Bis Ende Juli sollen auch die Restarbeiten entlang der Eberswalder Straße erledigt sein.

Die Ausbaustrecke war alles in allem 800 Meter lang. Geh- und Radweg sind dort fortan jeweils 1,60 Meter breit. Autos haben pro Fahrtrichtung 3,25 Meter Platz. Die Arbeiten kosten rund 1,2 Millionen Euro.