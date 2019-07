Stefan Lötsch

Eisenhüttenstadt (MOZ) Die Sanierung eines Teilstückes der Maxim-Gorki-Straße in Eisenhüttenstadt sind in vollem Gang. Vor allem die Abschnitte, wo in früheren Jahren Schadstellen einfach mit Asphalt repariert wurden, werden in Ordnung gebracht. Dafür hat die Baufirma auf einigen Metern die Fahrbahnoberfläche komplett entfernt. Nach der Sanierung sollen wieder ausschließlich Pflastersteine verlegt sein. Manch Anwohner wird womöglich den Wunsch haben, dass die Fahrbahn lieber komplett asphaltiert wird. Denn wenn die Autos über die Pflasterstraße rollen, dann ist die Lärmbelästigung erheblicher, als das bei einer Asphaltstraße der Fall wäre. Allerdings: Da die Straße im Bereich des Flächendenkmals liegen, müssen sie auch denkmalgerecht saniert werden. Was heißt: Die Fahrbahn mit den Kleinpflastersteinen muss erhalten bleiben.

Die Maxim-Gorki-Straße ist wegen der Arbeiten an der Fahrbahn noch bis 19. Juli für den Verkehr gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Danach beginnen die Sanierungsarbeiten an den Gehwegen, die grundhaft ausgebaut werden und abschnittsweise erfolgen.